Paris FC menjamu Le Mans pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stade Jean-Bouin, Paris.

Pertemuan kompetitif mereka sebelumnya mencakup laga Ligue 2 pada 21 Desember 2019, ketika Le Mans meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang lawan. Kedua klub juga bertemu dalam laga persahabatan antarklub pada Juli 2020, yang dimenangi Paris FC dengan skor 3-1.

Simak panduan GOAL mengenai semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paris FC vs Le Mans, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Ligue 1 Paris FC vs Le Mans dimulai?

Paris FC vs Le Mans dimulai di Stade Jean-Bouin, Paris, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 5 Des 2026 - 14.45 Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris FC vs Le Mans?

Berikut pilihan dan cara yang tersedia untuk membeli tiket laga Ligue 1 Paris FC vs Le Mans:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah melalui portal tiket resmi Paris FC (atau Le Mans FC jika datang sebagai pendukung tim tamu), yang menyediakan tiket umum dan penjualan lebih awal bagi anggota klub.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Ligue 1 mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris FC vs Le Mans?

Berikut perkiraan harga tiket untuk laga Ligue 1 Paris FC vs Le Mans mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dan tiket umum: Umumnya mulai dari sekitar €20 hingga €25 untuk kursi kategori dasar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi kategori dasar. Kursi premium atau sisi tengah lapangan: Biasanya berkisar antara €45 dan €75 tergantung kategori kursinya.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi kategori dasar dan tribun atas: Mulai dari sekitar €17 hingga €20 .

Mulai dari sekitar . Bagian tengah tribun bawah: Umumnya berkisar antara €35 hingga €55.

Paris FC vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Le Mans

Paris FC meraih tiga kemenangan, menelan dua kekalahan, dan tidak mencatatkan hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Monaco di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Rennes 4-3 dalam rangkaian tersebut. Kekalahan 1-2 dari Lens dan 0-1 dari Lorient menjadi hasil terburuk dalam periode itu. Dalam lima pertandingan tersebut, Paris FC mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan kali.

Le Mans tidak meraih kemenangan, mencatatkan satu hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 0-2 dari Troyes di Ligue 1. Mereka juga kalah 1-3 dari Paris Saint-Germain dan 0-3 dari Toulouse dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya poin mereka didapat dari hasil imbang 1-1 melawan Auxerre. Le Mans mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Paris FC vs Le Mans: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru Paris FC dan Le Mans yang tercatat berlangsung dalam laga Ligue 2 pada 21 Desember 2019, ketika Le Mans menang 3-0 di kandang lawan, Stade Jean-Bouin. Itu merupakan satu-satunya pertandingan antara kedua tim yang tersedia dalam kumpulan data saat ini. Gambaran riwayat pertemuan yang lebih lengkap akan diperbarui ketika catatan tambahan tersedia.