Paris FC menjamu Angers pada Minggu, 22 November 2026 di Stade Jean-Bouin, Paris.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada Januari 2026 dan berakhir imbang 0-0 setelah pertarungan sengit. Keduanya juga bertemu dalam laga persahabatan pramusim yang ketat pada Agustus 2026, ketika Angers meraih kemenangan tipis 3-2.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paris FC vs Angers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Ligue 1 Paris FC vs Angers dimulai?

Paris FC vs Angers berlangsung di Stade Jean-Bouin, Paris, pada Minggu, 22 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.00 Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket laga Ligue 1 Paris FC vs Angers?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Ligue 1 Paris FC vs Angers mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi Paris FC dan Angers untuk penjualan tiket tahap awal, pilihan kursi reguler, dan penjualan khusus anggota.

Anda dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi Paris FC dan Angers untuk penjualan tiket tahap awal, pilihan kursi reguler, dan penjualan khusus anggota. Loket stadion: Tiket mungkin tersedia langsung di loket Stade Jean-Bouin menjelang atau pada hari pertandingan, bergantung pada ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket tahap awal telah habis.

Berapa harga tiket laga Ligue 1 Paris FC vs Angers?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 mendatang antara Paris FC dan Angers berbeda-beda menurut sumber penjualannya:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar / umum: Umumnya mulai sekitar €15 hingga €25 untuk kategori pertandingan reguler.

Umumnya mulai sekitar untuk kategori pertandingan reguler. Kursi kelas menengah / tepi lapangan: Biasanya berkisar antara €30 dan €50.

Biasanya berkisar antara Paket VIP dan layanan premium: Umumnya berharga mulai dari €100 hingga €180 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan tahap awal oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi tribun atas / belakang gawang: Mulai dari €20 hingga €25 ketika permintaan sedang.

Mulai dari ketika permintaan sedang. Kursi kelas menengah di tepi lapangan: Biasanya berkisar antara €45 hingga €95 .

Biasanya berkisar antara . Kursi premium / pembelian menjelang pertandingan: Sering kali berkisar antara €110 hingga €180 lebih, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Paris FC vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Angers

Paris FC mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga Ligue 1 terakhir. Pada laga terbaru, mereka menang 4-3 atas Rennes, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Lorient. Sebelum itu, mereka mengalahkan Strasbourg 2-1 dan meraih kemenangan penting 3-2 di kandang Marseille. Dalam lima laga tersebut, Paris FC mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Angers kesulitan tampil konsisten, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Marseille, sementara mereka juga kalah 5-1 dari Brest. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Troyes dengan skor 2-0, sedangkan hasil imbang 0-0 di kandang Le Havre sebelumnya menunjukkan ketangguhan pertahanan mereka. Angers mencetak empat gol dan kebobolan 13 gol dalam lima laga tersebut.

Paris FC vs Angers: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, ketika Angers mengalahkan Paris FC 3-2. Dalam pertandingan kompetitif, pertemuan terakhir mereka berakhir imbang 0-0 di Stade Jean-Bouin pada laga Ligue 1 Januari 2026. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Paris FC menang dua kali, Angers menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang.