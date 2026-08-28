Paderborn akan menghadapi Hoffenheim pada Minggu, 20 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama mereka di kasta tertinggi sejak Mei 2020, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Paderborn. Hoffenheim unggul dalam rekor pertemuan keseluruhan dengan tiga kemenangan dari lima pertemuan kompetitif terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim?

Paderborn vs Hoffenheim digelar di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Bundesliga - Pekan 4 20 Sep 2026 - 13.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim yang berlangsung di Home Deluxe Arena, Paderborn, Anda memiliki beberapa opsi utama:

Kanal resmi klub

Toko Tiket Resmi SC Paderborn 07: Sebagai klub tuan rumah, Paderborn menangani penjualan tiket utama. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas pertama, kemudian dilanjutkan dengan penjualan umum di portal tiket resmi mereka jika kursi masih tersedia.

Toko Tiket Resmi TSG 1899 Hoffenheim: Jika Anda adalah pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor suporter tamu, alokasi tiket dikelola melalui kanal tiket resmi Hoffenheim untuk penggemar dan anggota yang terdaftar.

Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Platform penjualan kembali resmi: Kedua klub mengoperasikan platform pertukaran tiket resmi (Zweitmarkt) di mana pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir dapat menjual kembali kursi mereka dengan aman pada harga nominal.

Marketplace tiket pihak ketiga: Jika alokasi resmi sudah habis terjual, tiket kerap dapat ditemukan di platform perbandingan tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub. Harga di platform sekunder dapat bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim?

Harga tiket resmi untuk laga kandang SC Paderborn 07 di Home Deluxe Arena bergantung pada lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membeli melalui kanal utama klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Harga resmi nominal (loket SC Paderborn)

Tribun berdiri (Stehplatz): €14,50 hingga €16,50

Tiket duduk (Sitzplatz - standar hingga premium): €29,00 hingga €39,00

Sektor tim tamu (suporter Hoffenheim): Sekitar €14,50 hingga €19,00 untuk tribun berdiri, dan hingga €48,00 untuk blok duduk suporter tamu.

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Tiket umum / level masuk: Di platform penjualan kembali dan marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar €40,00 hingga €49,00 untuk tempat duduk standar umum, tergantung permintaan.

Kursi dengan permintaan tinggi / kursi tengah: Kursi yang lebih dekat ke lini tengah atau kategori dengan permintaan tinggi di bursa sekunder dapat berada di kisaran yang jauh lebih tinggi berdasarkan ketersediaan secara langsung.

Paderborn vs Hoffenheim Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Hoffenheim

Paderborn memasuki laga pembuka Bundesliga ini dengan satu hasil kompetitif pada musim panas ini. Mereka mengalahkan 1. FC Phoenix Luebeck 4-2 di DFB-Pokal pada 23 Agustus, satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian yang juga mencakup dua hasil imbang melawan Werder Bremen, keduanya berakhir 2-2, serta kemenangan 2-0 atas Osnabrueck di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Magdeburg, dengan skor 0-2 pada akhir Juli. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Paderborn mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Hoffenheim datang dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Erzgebirge Aue di DFB-Pokal pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur dalam laga persahabatan, setelah kalah 3-0 dari lawan yang sama sehari sebelumnya. Hasil pramusim sebelumnya termasuk kemenangan 3-0 atas Karlsruher SC dan kemenangan 3-1 melawan Holstein Kiel. Hoffenheim mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Paderborn vs Hoffenheim: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 23 Mei 2020 di Bundesliga, ketika Paderborn dan Hoffenheim bermain imbang 1-1 di Home Deluxe Arena. Sebelumnya, Hoffenheim mengalahkan Paderborn 3-0 di Sinsheim pada November 2019. Dalam lima pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Hoffenheim meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, dan kelima laga tersebut dimainkan di Bundesliga atau 2. Bundesliga.

Klasemen Paderborn vs Hoffenheim

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di peringkat ke-13 sementara Hoffenheim menempati posisi ke-11.