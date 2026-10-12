Paderborn menjamu Hamburger SV pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Performa Paderborn belakangan ini naik turun. Mereka ingin membangun momentum setelah menang meyakinkan 3-1 atas Hoffenheim pada laga sebelumnya. Hamburger SV berupaya menstabilkan kiprahnya dan bangkit setelah belakangan kesulitan bertahan saat menghadapi lawan-lawan papan atas.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paderborn vs Hamburger SV, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Paderborn vs Hamburger SV dimulai?

Paderborn vs Hamburger SV berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Hamburger SV?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan SC Paderborn 07 vs Hamburger SV:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi SC Paderborn 07: Pilihan paling langsung dan aman untuk mendapatkan tiket sektor tuan rumah dengan harga resmi. Anggota klub sering mendapat akses prioritas sebelum tiket dijual kepada masyarakat umum.

Alokasi sektor tandang Hamburger SV: Suporter HSV yang bepergian ke Paderborn dapat membeli tiket sektor tandang resmi langsung melalui portal tiket resmi Hamburger SV, biasanya dengan prioritas bagi anggota klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Hamburger SV?

Harga tiket pertandingan Bundesliga SC Paderborn 07 vs Hamburger SV berbeda-beda, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau melalui platform penjualan kembali.

1. Harga resmi klub

Area berdiri (Stehplatz): €14,50 sampai €16,50

Area duduk (Sitzplatz - standar): €29,00 sampai €33,00

Area duduk (Sitzplatz - premium): €36,00 sampai €39,00

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal: Harga tiket masuk standar di platform sekunder biasanya mulai dari €30,00 hingga €50,00 .

Paderborn vs Hamburger SV di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Paderborn vs Hamburger SV

Paderborn menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-1 atas Hoffenheim di Bundesliga setelah sebelumnya kalah 0-3 di kandang dari Borussia Dortmund. Sebelum itu, mereka bermain imbang 0-0 dengan Mainz 05 dan kalah 0-1 dari Freiburg. Dalam lima laga tersebut, Paderborn mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol.

Hamburg meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 atas Cologne di Bundesliga, tetapi sebelumnya mereka menelan dua kekalahan telak, masing-masing 0-5 dari RB Leipzig dan Mainz 05. Hamburg mencetak enam gol dan kebobolan tiga belas gol dalam lima laga tersebut.

Paderborn vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 2 Maret 2025 di 2. Bundesliga, ketika Paderborn menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya berlangsung di divisi kedua, Paderborn menang tiga kali, dua laga berakhir imbang, dan Hamburg tidak meraih kemenangan. Hasil terbaik Hamburg dalam periode itu adalah hasil imbang 2-2 pada September 2024.