Cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Paderborn akan menghadapi Freiburg pada Sabtu, 5 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Freiburg memasuki pertandingan ini dalam performa bagus setelah menang tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League, sementara Paderborn baru-baru ini bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pramusim. Paderborn memenangi pertemuan kompetitif terakhir antara kedua tim dengan skor 3-1 di kandang Freiburg pada DFB-Pokal pada November 2023.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paderborn vs Freiburg di Bundesliga?

Paderborn vs Freiburg digelar di Home Deluxe Arena, Paderborn, dengan kick-off dijadwalkan pada pekan pembuka Bundesliga.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Freiburg di Home Deluxe Arena, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi utama

SC Paderborn Ticket Shop: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SC Paderborn. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.

Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika tiket reguler habis terjual, periksa bursa penjualan kembali resmi Paderborn di platform tiket mereka untuk tiket resale dengan harga nominal.

2. Area suporter tim tamu

Suporter SC Freiburg: Tiket untuk area tim tamu didistribusikan secara eksklusif melalui portal tiket resmi klub SC Freiburg untuk anggota terdaftar dan pemegang tiket musiman.

3. Marketplace sekunder

Jika saluran resmi habis terjual, opsi sekunder bisa ditemukan di platform agregator tiket seperti StubHub .

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Harga tiket untuk pertandingan Paderborn bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Harga box office resmi (harga nominal)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub, harga tiket standar di Home Deluxe Arena umumnya berada dalam kisaran berikut:

Seksi berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50

Seksi duduk (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Platform penjualan kembali sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket yang tercantum di marketplace perbandingan atau penjualan kembali sekunder, seperti StubHub atau platform agregasi tiket, mencerminkan permintaan pasar secara real-time dan bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk:

Tempat berdiri / kursi kategori hemat: Mulai dari sekitar $77 - $86 (€70 - €80)

Kategori tempat duduk standar: Biasanya berkisar antara $145 - $216 (€135 - €200)

Paderborn vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Freiburg

Lima pertandingan terakhir Paderborn semuanya merupakan laga uji coba pramusim. Mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian laga tersebut. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 2-2 melawan Werder Bremen pada 8 Agustus, hasil yang mereka ulangi dalam pertemuan kedua pada hari yang sama. Sebelumnya di pramusim, Paderborn mengalahkan Osnabrueck 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Magdeburg. Mereka membuka jadwal musim panas dengan kemenangan 3-1 atas Fagiano Okayama FC.

Freiburg datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-0 dalam laga persahabatan pada 15 Agustus dan meraih dua kemenangan 2-0 atas Strasbourg dalam dua pertandingan pramusim beruntun pada 8 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kalah 0-3 dari Greuther Fuerth pada 31 Juli. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Freiburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol.

Paderborn vs Freiburg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 1 November 2023, ketika Paderborn mengalahkan Freiburg 3-1 di kandang lawan. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Paderborn menang tiga kali dan Freiburg dua kali. Khusus di Bundesliga, Paderborn menang 2-0 di markas Freiburg pada Januari 2020, sementara Freiburg menang 3-1 di kandang Paderborn pada Agustus 2019.

Klasemen Paderborn vs Freiburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di peringkat ke-13 dan Freiburg menempati posisi ke-9.