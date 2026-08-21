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Cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Bundesliga

Paderborn menghadapi Freiburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Paderborn akan menghadapi Freiburg pada Sabtu, 5 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Freiburg memasuki pertandingan ini dalam performa bagus setelah menang tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League, sementara Paderborn baru-baru ini bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pramusim. Paderborn memenangi pertemuan kompetitif terakhir antara kedua tim dengan skor 3-1 di kandang Freiburg pada DFB-Pokal pada November 2023.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paderborn vs Freiburg di Bundesliga?

Paderborn vs Freiburg digelar di Home Deluxe Arena, Paderborn, dengan kick-off dijadwalkan pada pekan pembuka Bundesliga.

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Bundesliga - Pekan 2
Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Freiburg di Home Deluxe Arena, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi utama

  • SC Paderborn Ticket Shop: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SC Paderborn. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.
  • Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika tiket reguler habis terjual, periksa bursa penjualan kembali resmi Paderborn di platform tiket mereka untuk tiket resale dengan harga nominal.

2. Area suporter tim tamu

  • Suporter SC Freiburg: Tiket untuk area tim tamu didistribusikan secara eksklusif melalui portal tiket resmi klub SC Freiburg untuk anggota terdaftar dan pemegang tiket musiman.

3. Marketplace sekunder

  • Jika saluran resmi habis terjual, opsi sekunder bisa ditemukan di platform agregator tiket seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Harga tiket untuk pertandingan Paderborn bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Harga box office resmi (harga nominal)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub, harga tiket standar di Home Deluxe Arena umumnya berada dalam kisaran berikut:

  • Seksi berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50
  • Seksi duduk (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Platform penjualan kembali sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket yang tercantum di marketplace perbandingan atau penjualan kembali sekunder, seperti StubHub atau platform agregasi tiket, mencerminkan permintaan pasar secara real-time dan bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk:

  • Tempat berdiri / kursi kategori hemat: Mulai dari sekitar $77 - $86 (€70 - €80)
  • Kategori tempat duduk standar: Biasanya berkisar antara $145 - $216 (€135 - €200)

Paderborn vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Freiburg

Lima pertandingan terakhir Paderborn semuanya merupakan laga uji coba pramusim. Mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian laga tersebut. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 2-2 melawan Werder Bremen pada 8 Agustus, hasil yang mereka ulangi dalam pertemuan kedua pada hari yang sama. Sebelumnya di pramusim, Paderborn mengalahkan Osnabrueck 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Magdeburg. Mereka membuka jadwal musim panas dengan kemenangan 3-1 atas Fagiano Okayama FC.

Freiburg datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-0 dalam laga persahabatan pada 15 Agustus dan meraih dua kemenangan 2-0 atas Strasbourg dalam dua pertandingan pramusim beruntun pada 8 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kalah 0-3 dari Greuther Fuerth pada 31 Juli. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Freiburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol.

SCP

SCP - Performa

OSN
M2-0
SVW
S2-2
SVW
S2-2
PHL
M2-4
M05
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SCF

SCF - Performa

CRY
M3-0
MOT
M1-3
F95
M1-5
MOT
M4-1
SVW
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Paderborn vs Freiburg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 1 November 2023, ketika Paderborn mengalahkan Freiburg 3-1 di kandang lawan. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Paderborn menang tiga kali dan Freiburg dua kali. Khusus di Bundesliga, Paderborn menang 2-0 di markas Freiburg pada Januari 2020, sementara Freiburg menang 3-1 di kandang Paderborn pada Agustus 2019.

Head to Head

PaderbornSeriFreiburg
2
0
3
DFB-Pokal
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FT
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FT
2. Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FT
8Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Paderborn vs Freiburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di peringkat ke-13 dan Freiburg menempati posisi ke-9.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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