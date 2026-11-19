Paderborn menjamu Elversberg pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Elversberg mendominasi dua pertemuan mereka pada musim 2025–26, meraih kemenangan tandang 2-1 di Home Deluxe Arena pada Desember 2025 sebelum mengalahkan Paderborn 5-1 pada Mei 2026. Setelah sama-sama promosi, kedua klub kini akan membawa rivalitas mereka yang menghasilkan banyak gol ke pentas kasta tertinggi Bundesliga untuk pertama kalinya.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paderborn vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Paderborn vs Elversberg dimulai?

Pertandingan Paderborn vs Elversberg dimulai di Home Deluxe Arena, Paderborn, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 12 Des 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Elversberg?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Elversberg:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket daring SCP07: Kanal utama untuk tiket masuk umum, sektor keluarga, dan tiket area berdiri. Penjualan biasanya dibuka secara bertahap, dimulai dengan prapenjualan eksklusif bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk umum.

Kanal utama untuk tiket masuk umum, sektor keluarga, dan tiket area berdiri. Penjualan biasanya dibuka secara bertahap, dimulai dengan prapenjualan eksklusif bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk umum. Toko tiket daring SVE: Platform resmi untuk pertandingan kandang di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Seperti Paderborn, Elversberg memprioritaskan anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum menjual sisa tiket kepada umum. Jika Anda pendukung Elversberg yang bepergian ke Paderborn, tiket sektor tim tamu juga didistribusikan melalui platform ini.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Elversberg?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Elversberg:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (Stehplatz): Tiket standar dewasa seharga €18 , sedangkan tiket diskon atau anak-anak tersedia mulai €6 .

Tiket standar dewasa seharga , sedangkan tiket diskon atau anak-anak tersedia mulai . Tempat duduk kategori 3: Tiket standar dewasa seharga €35,00 .

Tiket standar dewasa seharga . Tempat duduk kategori 2: Tiket standar dewasa seharga €41, sedangkan tiket diskon untuk remaja atau anak-anak sekitar €10 .

Tiket standar dewasa seharga sedangkan tiket diskon untuk remaja atau anak-anak sekitar . Tempat duduk kategori 1 (tribune utama): Tiket standar premium seharga €47 .

Tiket standar premium seharga . Pengguna kursi roda: Tiket dengan aksesibilitas seharga €14 (termasuk tiket masuk pendamping).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / penjualan kembali tribune atas: Umumnya mulai sekitar €70 hingga €120 .

Umumnya mulai sekitar . Tempat duduk tepi lapangan / penjualan kembali tribune bawah: Berkisar antara €150 dan €350+ .

Berkisar antara . Penjualan kembali tiket VIP dan layanan premium: Mulai sekitar €400 hingga €800+.

Paderborn vs Elversberg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Elversberg

Paderborn mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Sebelumnya, mereka mengalahkan Hamburger SV 1-0 di liga, tetapi tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 0-1 dari VfB Stuttgart. Paderborn mencetak tiga gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Elversberg meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Hasil paling menonjol dalam periode ini adalah kemenangan telak 4-1 atas Mainz 05 di liga, meski mereka juga kalah telak 0-4 dari RB Leipzig dan tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 0-2 dari Darmstadt. Elversberg mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan itu.

Paderborn vs Elversberg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Elversberg mengalahkan Paderborn 5-1 di kandang sendiri dalam laga 2. Bundesliga. Sebelumnya, Paderborn menang tandang 1-2 atas Elversberg pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, kedua tim masing-masing meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di 2. Bundesliga.