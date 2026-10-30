Paderborn menjamu Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 7 November 2026, di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Bundesliga pada 27 Juni 2020, Eintracht Frankfurt meraih kemenangan tipis 3-2 di kandang lawan. Sebelum kekalahan tipis itu, Paderborn mengalahkan Frankfurt 2-1 di kandang pada Desember 2019.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Paderborn vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Paderborn vs Eintracht Frankfurt dimulai?

Paderborn vs Eintracht Frankfurt berlangsung di Home Deluxe Arena, Paderborn, pada Sabtu, 7 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Eintracht Frankfurt?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara SC Paderborn 07 dan Eintracht Frankfurt, Anda memiliki beberapa pilihan melalui kanal resmi maupun alternatif:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi SC Paderborn 07 : Tiket kandang umumnya didistribusikan langsung melalui SC Paderborn 07. Anda dapat memeriksa portal daring atau toko suvenir resmi klub, maupun menghubungi layanan telepon tiket mereka untuk mengetahui ketersediaan tiket pertandingan dan periode prapenjualan bagi anggota.

: Tiket kandang umumnya didistribusikan langsung melalui SC Paderborn 07. Anda dapat memeriksa portal daring atau toko suvenir resmi klub, maupun menghubungi layanan telepon tiket mereka untuk mengetahui ketersediaan tiket pertandingan dan periode prapenjualan bagi anggota. Kanal resmi Eintracht Frankfurt: Tiket tandang bagi pendukung Frankfurt yang bepergian dikelola langsung oleh Eintracht Frankfurt. Klub biasanya membuka formulir permohonan daring bagi anggota dan pemegang tiket musiman untuk meminta jatah tiket di tribun tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Eintracht Frankfurt?

Harga tiket pertandingan Paderborn vs Eintracht Frankfurt sangat bervariasi, bergantung pada ketersediaan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri / tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara €15 hingga €25 untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler di Home Deluxe Arena.

Biasanya berkisar antara untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler di Home Deluxe Arena. Tempat duduk reguler (Sitzplatz): Umumnya berharga antara €35 hingga €65 , bergantung pada tingkat tribun, sudut pandang, dan kategori tribun tertentu.

Umumnya berharga antara , bergantung pada tingkat tribun, sudut pandang, dan kategori tribun tertentu. Paket VIP / layanan premium: Tempat duduk premium klub dan pilihan layanan premium dapat berharga lebih dari €150 hingga €300 lebih per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk di tingkat bawah / dengan keterbatasan: Harga umumnya mulai dari sekitar €1.000 hingga €1.100 karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan.

Harga umumnya mulai dari sekitar karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan. Harga rata-rata pasar: Sering kali rata-rata mencapai lebih dari €2.000 per tiket untuk pertandingan dengan permintaan tinggi ketika jatah tiket utama klub benar-benar habis.

Bundesliga Paderborn vs Eintracht Frankfurt: Semua yang perlu diketahui

Performa Paderborn vs Eintracht Frankfurt

Paderborn menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan dalam laga persahabatan melawan DC United pada 30 September. Sementara itu, performa mereka di Bundesliga menunjukkan situasi yang lebih sulit: mereka kalah dari Borussia Dortmund dengan kebobolan tiga gol tanpa balas, lalu takluk 1-0 dari Freiburg. Di sisi lain, kemenangan 3-1 atas Hoffenheim menunjukkan bahwa mereka mampu tampil solid sepanjang pertandingan. Dalam lima laga tersebut, Paderborn mencetak lima gol dan kebobolan enam.

Eintracht Frankfurt datang dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Eintracht Braunschweig pada 2 Oktober merupakan pertandingan terbaru mereka. Di liga, mereka menunjukkan kualitas yang nyata: kemenangan 3-1 di kandang Mainz dan kemenangan 4-1 atas Augsburg dengan skor 1-4 dari sudut pandang tim tamu menegaskan bahwa Frankfurt mampu mencetak banyak gol. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Freiburg dan 3-3 melawan Union Berlin, yang menunjukkan bahwa pertandingan mereka diwarnai gol dari kedua tim. Frankfurt mencetak 13 gol dan kebobolan 12 dalam lima laga tersebut.

Paderborn vs Eintracht Frankfurt: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub di Bundesliga berlangsung pada 27 Juni 2020, ketika Eintracht Frankfurt menang 3-2 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, persaingan berlangsung ketat: Paderborn menang dua kali, Frankfurt menang dua kali, dengan satu kemenangan Paderborn lainnya di 2. Bundesliga pada 2012. Jumlah gol dalam lima laga tersebut mencerminkan pertandingan yang terbuka dan menghasilkan banyak gol. Kedua tim juga telah menunjukkan kemampuan untuk saling mengalahkan di kandang masing-masing.