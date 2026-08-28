Osasuna akan menghadapi Rayo Vallecano pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Osasuna unggul jelas dalam pertemuan-pertemuan terbaru kedua tim, termasuk kemenangan 3-1 dalam bentrokan terbaru mereka melawan Rayo Vallecano pada Januari 2026. Rayo Vallecano akan berusaha membalikkan tren buruk tandang mereka belakangan ini, setelah menelan lima kekalahan dalam enam laga tandang sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Rayo Vallecano, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Osasuna vs Rayo Vallecano akan digelar di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 7 19 Sep 2026 - 08.00 Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Untuk membeli tiket pertandingan Osasuna vs Rayo Vallecano di Estadio El Sadar di Pamplona, Anda memiliki beberapa opsi, mulai dari sumber resmi hingga platform tiket sekunder:

Portal Tiket Resmi CA Osasuna: Cara paling aman untuk membeli tiket reguler adalah langsung melalui situs tiket resmi Osasuna (entradas.osasuna.es). Tiket untuk laga LaLiga tertentu biasanya mulai dijual kepada publik umum beberapa pekan sebelum hari pertandingan yang dijadwalkan, setelah akses prioritas untuk anggota resmi klub (socios).

Loket El Sadar (Taquillas): Sisa tiket dapat dibeli langsung di loket stadion di Estadio El Sadar, Pamplona, pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Marketplace Sekunder & Agregator Tiket : Jika tiket resmi habis terjual atau Anda membeli pada menit-menit terakhir, marketplace tiket sekunder seperti StubHub menyediakan opsi penjualan kembali.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Biaya tiket untuk laga LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano di Estadio El Sadar bervariasi berdasarkan kategori kursi, platform pembelian, dan ketersediaan tiket:

Tiket Reguler Resmi Klub: Tiket langsung untuk publik umum melalui loket resmi CA Osasuna biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €35 untuk tempat duduk dasar (seperti area Shortside/Behind the Goal standar), dengan kursi tribun tengah berkisar antara €50 hingga €90 .

Tiket Sektor Tandang: Tiket standar sektor suporter tandang yang diperuntukkan bagi pendukung Rayo Vallecano umumnya dijual dengan harga tandang tetap LaLiga sebesar €30 .

Marketplace Sekunder & Platform Resale: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga saat ini berkisar menurut kategori:

Level Masuk (Shortside / Upper Tier): Sekitar €38–€65 Tingkat Menengah (Main Stand / Bagian Tribuna): Sekitar €90–€135 Premium / Kategori 1 VIP: Sekitar €250–€350+



Osasuna vs Rayo Vallecano di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Rayo Vallecano

Osasuna meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga, yang merupakan pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Al-Ain dan 2-1 dari SSC Napoli di pramusim, meski kemenangan atas Norwich City dan Ipswich Town menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil dalam laga persahabatan.

Rayo Vallecano meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka musim. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town menjadi salah satu titik rendah mereka di pramusim, dan mereka juga kalah dari Feyenoord dalam laga persahabatan. Satu-satunya kemenangan Rayo dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan atas Sporting Charleroi. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Osasuna vs Rayo Vallecano: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 24 Januari 2026, ketika Rayo Vallecano menjamu Osasuna dan kalah 1-3. Sebelumnya, Osasuna menang 2-0 di El Sadar saat kedua tim bertemu pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Osasuna memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Rayo, serta satu hasil imbang, yakni 1-1 di El Sadar pada Januari 2025.