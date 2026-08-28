Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoRayo Vallecano
Book Osasuna vs Rayo Vallecano Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Osasuna vs Rayo Vallecano: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Osasuna
Rayo Vallecano
LaLiga

Osasuna menghadapi Rayo Vallecano di LaLiga. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Osasuna akan menghadapi Rayo Vallecano pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Osasuna unggul jelas dalam pertemuan-pertemuan terbaru kedua tim, termasuk kemenangan 3-1 dalam bentrokan terbaru mereka melawan Rayo Vallecano pada Januari 2026. Rayo Vallecano akan berusaha membalikkan tren buruk tandang mereka belakangan ini, setelah menelan lima kekalahan dalam enam laga tandang sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Rayo Vallecano, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Osasuna vs Rayo Vallecano akan digelar di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

crest
LaLiga - Pekan 7
Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Untuk membeli tiket pertandingan Osasuna vs Rayo Vallecano di Estadio El Sadar di Pamplona, Anda memiliki beberapa opsi, mulai dari sumber resmi hingga platform tiket sekunder:

  • Portal Tiket Resmi CA Osasuna: Cara paling aman untuk membeli tiket reguler adalah langsung melalui situs tiket resmi Osasuna (entradas.osasuna.es). Tiket untuk laga LaLiga tertentu biasanya mulai dijual kepada publik umum beberapa pekan sebelum hari pertandingan yang dijadwalkan, setelah akses prioritas untuk anggota resmi klub (socios).
  • Loket El Sadar (Taquillas): Sisa tiket dapat dibeli langsung di loket stadion di Estadio El Sadar, Pamplona, pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Marketplace Sekunder & Agregator Tiket: Jika tiket resmi habis terjual atau Anda membeli pada menit-menit terakhir, marketplace tiket sekunder seperti StubHub menyediakan opsi penjualan kembali.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Biaya tiket untuk laga LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano di Estadio El Sadar bervariasi berdasarkan kategori kursi, platform pembelian, dan ketersediaan tiket:

  • Tiket Reguler Resmi Klub: Tiket langsung untuk publik umum melalui loket resmi CA Osasuna biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €35 untuk tempat duduk dasar (seperti area Shortside/Behind the Goal standar), dengan kursi tribun tengah berkisar antara €50 hingga €90.
  • Tiket Sektor Tandang: Tiket standar sektor suporter tandang yang diperuntukkan bagi pendukung Rayo Vallecano umumnya dijual dengan harga tandang tetap LaLiga sebesar €30.
  • Marketplace Sekunder & Platform Resale: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga saat ini berkisar menurut kategori:
    • Level Masuk (Shortside / Upper Tier): Sekitar €38–€65
    • Tingkat Menengah (Main Stand / Bagian Tribuna): Sekitar €90–€135
    • Premium / Kategori 1 VIP: Sekitar €250–€350+

Osasuna vs Rayo Vallecano di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Rayo Vallecano

Osasuna meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga, yang merupakan pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Al-Ain dan 2-1 dari SSC Napoli di pramusim, meski kemenangan atas Norwich City dan Ipswich Town menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil dalam laga persahabatan.

Rayo Vallecano meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka musim. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town menjadi salah satu titik rendah mereka di pramusim, dan mereka juga kalah dari Feyenoord dalam laga persahabatan. Satu-satunya kemenangan Rayo dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan atas Sporting Charleroi. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

OSA

OSA - Performa

CEL
M1-2
GET
M1-0
ALA
K5-2
ESP
K0-2
ATM
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
RAY

RAY - Performa

ALA
S1-1
BAR
K5-2
SAN
M3-2
RMA
K4-1
ESP
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Osasuna vs Rayo Vallecano: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 24 Januari 2026, ketika Rayo Vallecano menjamu Osasuna dan kalah 1-3. Sebelumnya, Osasuna menang 2-0 di El Sadar saat kedua tim bertemu pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Osasuna memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Rayo, serta satu hasil imbang, yakni 1-1 di El Sadar pada Januari 2025.

Head to Head

OsasunaSeriRayo Vallecano
2
1
2
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Osasuna vs Rayo Vallecano

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google