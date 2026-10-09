Osasuna akan menghadapi Racing Santander pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Secara historis, Racing Santander unggul dalam pertemuan kompetitif kasta tertinggi antara dua klub asal utara Spanyol ini dengan enam kemenangan head-to-head dibandingkan dua milik Osasuna. Kedua tim terakhir kali bertemu dalam persiapan pramusim pada 24 Juli 2026, ketika Osasuna meraih kemenangan 2-0 atas Racing Santander.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Racing Santander?

LaLiga - Pekan 9 18 Okt 2026 - 08.00 Estadio El Sadar

Cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Racing Santander

Untuk membeli tiket pertandingan Osasuna vs Racing Santander di Estadio El Sadar, Pamplona, ikuti opsi berikut:

1. Portal Tiket Resmi CA Osasuna

Cara untuk mendapatkan tiket pertandingan dengan harga resmi adalah melalui situs resmi CA Osasuna. Tiket umumnya tersedia lebih dulu untuk anggota klub sebelum dibuka untuk publik sekitar satu hingga dua pekan sebelum hari pertandingan.

2. Loket stadion (Taquillas El Sadar)

Jika tiket masih tersisa dan belum terjual secara online, suporter dapat membeli tiket fisik langsung di loket Estadio El Sadar di Pamplona pada pekan pertandingan atau pada hari laga.

3. Alokasi tandang tim tamu (Racing Santander)

Suporter Racing Santander yang bepergian ke Pamplona sebaiknya meminta tiket melalui saluran resmi klub Racing Santander, karena kursi sektor tandang yang telah ditentukan didistribusikan melalui departemen tiket klub tamu.

4. Platform pasar sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket sering kali dicantumkan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Harga di platform sekunder berfluktuasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan Osasuna vs Racing Santander di Estadio El Sadar bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan apakah Anda membeli tiket dengan harga resmi atau tiket penjualan kembali.

1. Harga resmi / kursi publik umum

Harga tiket resmi langsung yang ditetapkan CA Osasuna biasanya berkisar dari €30 hingga €110 untuk kategori standar, seperti Behind the Goal / Gol, Corner, dan Main Stand / Tribuna / Lateral.

2. VIP & hospitality premium

Tiket VIP resmi dan paket premium hari pertandingan biasanya berkisar antara €150 dan €250+ per kursi.

3. Platform pasar sekunder & penjualan kembali: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga tiket umumnya dimulai sekitar €160 hingga €180 untuk kursi dasar level masuk dan bisa lebih tinggi tergantung permintaan serta lokasi tempat duduk.

Osasuna vs Racing Santander LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Racing Santander

Osasuna mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 di markas Atletico Madrid, setelah kalah 2-0 di kandang dari Espanyol. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 1-0 atas Getafe, dan mereka juga menang 1-2 di markas Celta Vigo. Tim asuhan Ramis mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Racing Santander mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 7-2 di markas Barcelona, meski sepekan sebelumnya mereka mengalahkan Deportivo Alaves 2-1. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Elche 3-2 dan kalah 3-2 dari Rayo Vallecano. Tim asuhan Lopez mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga belas gol dalam lima pertandingan tersebut.

Osasuna vs Racing Santander: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 24 Juli 2026, ketika Osasuna menang 2-0. Sebelum itu, Racing Santander meraih kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Osasuna mengoleksi dua kemenangan berbanding dua milik Racing, dengan satu kemenangan lainnya untuk Racing, dan lima pertandingan itu menghasilkan total gabungan 9 gol.