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Cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Osasuna menghadapi Espanyol di LaLiga. Berikut cara Anda mengamankan tiketnya

Osasuna akan menghadapi Espanyol pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di venue yang sama pada Mei 2026, Espanyol meraih kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna. Secara historis, pertemuan kedua tim di El Sadar kerap berlangsung ketat dengan selisih skor tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Espanyol?

Osasuna vs Espanyol digelar di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio El Sadar

Cara membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Untuk membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona tanpa menggunakan tautan web eksternal, Anda bisa mendapatkannya melalui saluran resmi dan resmi berwenang berikut:

Platform langsung resmi

  • Portal tiket resmi Levante UD: Saat Levante menjadi tuan rumah laga ini di Estadio Ciutat de València, beli langsung dari bagian tiket di situs resmi Levante UD. Pemegang tiket musiman biasanya mendapatkan akses prioritas dan diskon.
  • Portal tiket resmi FC Barcelona: Saat Barcelona menjadi tuan rumah pertandingan di Camp Nou atau stadion yang mereka tentukan, beli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona atau aplikasi seluler resminya.
  • Loket resmi: Tiket dapat dibeli langsung pada hari pertandingan, atau pada hari-hari menjelang laga, di loket stadion tuan rumah, selama acara tersebut belum terjual habis.

Platform penjualan tiket sekunder: Penjual ulang tiket atau marketplace sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Harga tiket untuk Levante vs Barcelona di LaLiga bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga standar loket langsung & resmi

  • Nilai nominal / kursi standar: Harga tiket resmi langsung biasanya berkisar dari €90 hingga €230 untuk area tempat duduk standar seperti bagian Gol Corner, Lateral, atau Central Tribuna.
  • Kursi VIP & premium: Tempat duduk kelas atas atau paket hospitalitas umumnya dimulai dari €300+.

Marketplace penjualan ulang tiket sekunder

  • Level masuk / paling murah yang tersedia: Di marketplace tiket sekunder, seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai sekitar $130–$170.
  • Permintaan tinggi / tempat duduk tengah: Kursi premium di area tengah lapangan atau listing penjualan ulang yang terlambat bisa dibanderol lebih dari €200 hingga €400+, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Osasuna vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Espanyol

Lima pertandingan terakhir Osasuna semuanya adalah laga uji coba pramusim, dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain, dan sebelumnya mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli dalam pemanasan terakhir mereka. Di sisi positif, kemenangan atas Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil dalam laga uji coba, meski kualitas lawan sangat bervariasi di lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Espaynol mencakup laga kompetitif dan uji coba, menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Levante 3-0 pada pekan pembuka musim. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 melawan Middlesbrough dan 2-2 kontra Burnley, serta kalah 3-1 dari Coventry City. Dalam lima pertandingan itu, Espanyol mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan.

OSA

OSA - Performa

ALA
K0-2
LEV
S0-0
CEL
M1-2
GET
M1-0
ALA
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ESP

ESP - Performa

COV
K3-1
LEV
M3-0
RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Osasuna vs Espanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, dengan Espanyol menang tandang 2-1 di Estadio El Sadar. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 saat menjamu Osasuna pada 31 Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Espanyol sedikit unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Osasuna, sementara dua laga lainnya berakhir imbang, termasuk 0-0 di kandang Espanyol pada Desember 2024 dan imbang 1-1 pada Februari 2023.

Head to Head

OsasunaSeriEspanyol
1
2
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Osasuna vs Espanyol

Di papan awal klasemen LaLiga, Espanyol berada di posisi kelima sementara Osasuna menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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