Cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Osasuna akan menghadapi Espanyol pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di venue yang sama pada Mei 2026, Espanyol meraih kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna. Secara historis, pertemuan kedua tim di El Sadar kerap berlangsung ketat dengan selisih skor tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Espanyol?

Osasuna vs Espanyol digelar di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

LaLiga - Pekan 5 12 Sep 2026 - 10.15 Estadio El Sadar

Cara membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Untuk membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona tanpa menggunakan tautan web eksternal, Anda bisa mendapatkannya melalui saluran resmi dan resmi berwenang berikut:

Platform langsung resmi

Portal tiket resmi Levante UD: Saat Levante menjadi tuan rumah laga ini di Estadio Ciutat de València, beli langsung dari bagian tiket di situs resmi Levante UD. Pemegang tiket musiman biasanya mendapatkan akses prioritas dan diskon.

Portal tiket resmi FC Barcelona: Saat Barcelona menjadi tuan rumah pertandingan di Camp Nou atau stadion yang mereka tentukan, beli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona atau aplikasi seluler resminya.

Loket resmi: Tiket dapat dibeli langsung pada hari pertandingan, atau pada hari-hari menjelang laga, di loket stadion tuan rumah, selama acara tersebut belum terjual habis.

Platform penjualan tiket sekunder: Penjual ulang tiket atau marketplace sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Harga tiket untuk Levante vs Barcelona di LaLiga bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga standar loket langsung & resmi

Nilai nominal / kursi standar: Harga tiket resmi langsung biasanya berkisar dari €90 hingga €230 untuk area tempat duduk standar seperti bagian Gol Corner, Lateral, atau Central Tribuna.

Kursi VIP & premium: Tempat duduk kelas atas atau paket hospitalitas umumnya dimulai dari €300+.

Marketplace penjualan ulang tiket sekunder

Level masuk / paling murah yang tersedia: Di marketplace tiket sekunder, seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai sekitar $130–$170.

Permintaan tinggi / tempat duduk tengah: Kursi premium di area tengah lapangan atau listing penjualan ulang yang terlambat bisa dibanderol lebih dari €200 hingga €400+, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Osasuna vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Espanyol

Lima pertandingan terakhir Osasuna semuanya adalah laga uji coba pramusim, dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain, dan sebelumnya mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli dalam pemanasan terakhir mereka. Di sisi positif, kemenangan atas Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil dalam laga uji coba, meski kualitas lawan sangat bervariasi di lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Espaynol mencakup laga kompetitif dan uji coba, menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Levante 3-0 pada pekan pembuka musim. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 melawan Middlesbrough dan 2-2 kontra Burnley, serta kalah 3-1 dari Coventry City. Dalam lima pertandingan itu, Espanyol mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan.

Osasuna vs Espanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, dengan Espanyol menang tandang 2-1 di Estadio El Sadar. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 saat menjamu Osasuna pada 31 Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Espanyol sedikit unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Osasuna, sementara dua laga lainnya berakhir imbang, termasuk 0-0 di kandang Espanyol pada Desember 2024 dan imbang 1-1 pada Februari 2023.

Klasemen Osasuna vs Espanyol

Di papan awal klasemen LaLiga, Espanyol berada di posisi kelima sementara Osasuna menempati peringkat ke-16.