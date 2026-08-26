Osasuna akan menghadapi Espanyol pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di venue yang sama pada Mei 2026, Espanyol meraih kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna. Secara historis, pertemuan antara kedua tim ini di El Sadar selalu berlangsung ketat dengan selisih skor tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Espanyol?

Osasuna vs Espanyol berlangsung di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

LaLiga - Pekan 5 12 Sep 2026 - 10.15 Estadio El Sadar

Cara membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Untuk membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona tanpa menggunakan tautan web eksternal, Anda bisa mendapatkannya melalui saluran resmi dan berwenang berikut ini:

Platform resmi langsung

Portal tiket resmi Levante UD: Saat Levante menjadi tuan rumah pertandingan ini di Estadio Ciutat de València, lakukan pembelian langsung melalui bagian tiket di situs resmi Levante UD. Pemegang tiket musiman biasanya mendapatkan akses prioritas dan diskon.

Portal tiket resmi FC Barcelona: Saat Barcelona menjadi tuan rumah pertandingan di Camp Nou atau stadion yang mereka tunjuk, beli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona atau aplikasi selulernya.

Loket resmi: Tiket bisa dibeli langsung pada hari pertandingan, atau dalam beberapa hari menjelang laga, di loket stadion tuan rumah, selama acara belum terjual habis.

Platform tiket sekunder: Penjual ulang tiket atau pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Harga tiket untuk Levante vs Barcelona di LaLiga bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga standar loket langsung & resmi

Nilai nominal / kursi standar: Harga tiket resmi langsung biasanya berkisar antara €90 hingga €230 untuk area tempat duduk standar seperti sektor Gol Corner, Lateral, atau Central Tribuna.

Kursi VIP & premium: Tempat duduk level tinggi atau paket hospitaliti umumnya dimulai dari €300+.

Pasar penjualan ulang tiket sekunder

Level masuk / harga terendah yang tersedia: Di pasar penjualan ulang tiket sekunder, seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai sekitar $130–$170.

Permintaan tinggi / tempat duduk tengah: Kursi premium di lini tengah atau listing penjualan ulang yang tersedia menjelang laga bisa mencapai lebih dari €200 hingga €400+, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Osasuna vs Espanyol LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Espanyol

Lima pertandingan terakhir Osasuna semuanya merupakan laga uji coba pramusim, menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain, dan sebelumnya mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli dalam pemanasan terakhir mereka. Di sisi positif, kemenangan atas Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander menunjukkan mereka mampu meraih hasil dalam laga persahabatan, meski kualitas lawan sangat bervariasi di lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Espaynol mencakup laga kompetitif dan persahabatan, dengan hasil satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Levante 3-0 pada pekan pembuka musim. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough dan 2-2 dengan Burnley, serta kalah 3-1 dari Coventry City. Dalam lima pertandingan tersebut, Espanyol mencetak 10 gol dan kebobolan delapan.

Osasuna vs Espanyol: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, dengan Espanyol menang 2-1 saat tandang di Estadio El Sadar. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 saat menjamu Osasuna pada 31 Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Espanyol sedikit lebih unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Osasuna, sementara dua laga lainnya berakhir imbang, termasuk 0-0 di kandang Espanyol pada Desember 2024 dan hasil imbang 1-1 pada Februari 2023.

Klasemen Osasuna vs Espanyol

Di papan awal klasemen LaLiga, Espanyol berada di posisi kelima sementara Osasuna menempati peringkat ke-16.