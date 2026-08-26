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Cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Osasuna menghadapi Espanyol di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Osasuna akan menghadapi Espanyol pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di venue yang sama pada Mei 2026, Espanyol meraih kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna. Secara historis, pertemuan antara kedua tim ini di El Sadar selalu berlangsung ketat dengan selisih skor tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Osasuna vs Espanyol?

Osasuna vs Espanyol berlangsung di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio El Sadar

Cara membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Untuk membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona tanpa menggunakan tautan web eksternal, Anda bisa mendapatkannya melalui saluran resmi dan berwenang berikut ini:

Platform resmi langsung

  • Portal tiket resmi Levante UD: Saat Levante menjadi tuan rumah pertandingan ini di Estadio Ciutat de València, lakukan pembelian langsung melalui bagian tiket di situs resmi Levante UD. Pemegang tiket musiman biasanya mendapatkan akses prioritas dan diskon.
  • Portal tiket resmi FC Barcelona: Saat Barcelona menjadi tuan rumah pertandingan di Camp Nou atau stadion yang mereka tunjuk, beli tiket langsung melalui situs resmi FC Barcelona atau aplikasi selulernya.
  • Loket resmi: Tiket bisa dibeli langsung pada hari pertandingan, atau dalam beberapa hari menjelang laga, di loket stadion tuan rumah, selama acara belum terjual habis.

Platform tiket sekunder: Penjual ulang tiket atau pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Harga tiket untuk Levante vs Barcelona di LaLiga bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga standar loket langsung & resmi

  • Nilai nominal / kursi standar: Harga tiket resmi langsung biasanya berkisar antara €90 hingga €230 untuk area tempat duduk standar seperti sektor Gol Corner, Lateral, atau Central Tribuna.
  • Kursi VIP & premium: Tempat duduk level tinggi atau paket hospitaliti umumnya dimulai dari €300+.

Pasar penjualan ulang tiket sekunder

  • Level masuk / harga terendah yang tersedia: Di pasar penjualan ulang tiket sekunder, seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai sekitar $130–$170.
  • Permintaan tinggi / tempat duduk tengah: Kursi premium di lini tengah atau listing penjualan ulang yang tersedia menjelang laga bisa mencapai lebih dari €200 hingga €400+, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Osasuna vs Espanyol LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Espanyol

Lima pertandingan terakhir Osasuna semuanya merupakan laga uji coba pramusim, menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain, dan sebelumnya mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli dalam pemanasan terakhir mereka. Di sisi positif, kemenangan atas Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander menunjukkan mereka mampu meraih hasil dalam laga persahabatan, meski kualitas lawan sangat bervariasi di lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Espaynol mencakup laga kompetitif dan persahabatan, dengan hasil satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Levante 3-0 pada pekan pembuka musim. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough dan 2-2 dengan Burnley, serta kalah 3-1 dari Coventry City. Dalam lima pertandingan tersebut, Espanyol mencetak 10 gol dan kebobolan delapan.

OSA

OSA - Performa

ALA
K0-2
LEV
S0-0
CEL
M1-2
GET
M1-0
ALA
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ESP

ESP - Performa

COV
K3-1
LEV
M3-0
RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Osasuna vs Espanyol: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, dengan Espanyol menang 2-1 saat tandang di Estadio El Sadar. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 saat menjamu Osasuna pada 31 Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Espanyol sedikit lebih unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Osasuna, sementara dua laga lainnya berakhir imbang, termasuk 0-0 di kandang Espanyol pada Desember 2024 dan hasil imbang 1-1 pada Februari 2023.

Head to Head

OsasunaSeriEspanyol
1
2
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Osasuna vs Espanyol

Di papan awal klasemen LaLiga, Espanyol berada di posisi kelima sementara Osasuna menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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