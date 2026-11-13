Osasuna menjamu Elche pada Minggu, 6 Desember 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan mereka pada September 2025 di Estadio El Sadar, kedua tim berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Pertemuan berikutnya pada Februari 2026 di Estadio Martínez Valero berlangsung sama hati-hatinya dan berakhir imbang tanpa gol, 0-0.

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Kapan laga Osasuna vs Elche di LaLiga dimulai?

Osasuna vs Elche dimulai di Estadio El Sadar, Pamplona, pada Minggu, 6 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket Osasuna vs Elche di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Osasuna vs Elche mendatang di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Osasuna (osasuna.es) untuk kursi di Estadio El Sadar, atau melalui portal resmi Elche CF jika mencari ketersediaan tiket di sektor pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket laga LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Osasuna vs Elche di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Osasuna vs Elche mendatang di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Kursi reguler: Biasanya berkisar antara €30 hingga €90 .

Biasanya berkisar antara . Sektor khusus pendukung tim tamu: Harganya sekitar €25 .

Harganya sekitar . Kursi VIP dan layanan premium: Umumnya mulai dari lebih dari €180.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar dan reguler: Biasanya mulai dari sekitar €55 hingga €66 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi sisi lapangan dan tribune kelas menengah: Umumnya berkisar antara €90 dan €130 .

Umumnya berkisar antara . Kursi premium atau dengan permintaan tinggi: Harganya bisa melampaui €160.

Osasuna vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Elche

Osasuna meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Deportivo de A Coruña di LaLiga, dan mereka juga kalah 2-0 dari Sevilla di liga. Kemenangan 2-0 atas Racing Santander dan kemenangan telak 6-0 atas Atletico Calatayud di Copa del Rey memberikan sedikit kelegaan, tetapi performa di liga tetap menjadi kekhawatiran bagi tim asuhan Arrasate.

Elche meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Valencia di LaLiga pada 1 November. Sebelumnya, mereka mengalahkan Rayo Vallecano 3-0 di kandang lawan dan bermain imbang tanpa gol melawan Villarreal serta Celta Vigo. Tim asuhan Anselmi mencetak tiga gol dan kebobolan satu gol dalam tiga laga terakhirnya di LaLiga.

Osasuna vs Elche: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 13 Februari 2026, ketika laga di Estadio Martínez Valero berakhir tanpa gol. Sebelumnya, Osasuna mengalahkan Elche 1-1 di Pamplona pada September 2025, dengan kedua tim berbagi poin. Dalam lima pertemuan terakhir, yang seluruhnya berlangsung di LaLiga, tidak ada tim yang unggul secara jelas: Osasuna meraih satu kemenangan, Elche meraih satu kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang, dengan total enam gol tercipta dalam kelima laga tersebut.