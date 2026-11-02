Osasuna menjamu Athletic Bilbao pada Minggu, 8 November 2026, di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan terakhir mereka di LaLiga pada April 2026 di San Mamés, Athletic Bilbao meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Gorka Guruzeta pada babak pertama. Sebelumnya, pada musim 2025–26, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat di Pamplona, menunjukkan bahwa kekuatan mereka biasanya berimbang.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Osasuna vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Osasuna vs Athletic Bilbao dimulai?

Osasuna vs Athletic Bilbao berlangsung di Estadio El Sadar, Pamplona, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 12.30 Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Osasuna vs Athletic Bilbao?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket laga LaLiga antara Osasuna dan Athletic Bilbao:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui situs resmi CA Osasuna (bagi pendukung tuan rumah di Estadio El Sadar) atau Athletic Club.

Cara paling langsung untuk mendapatkan tiket asli adalah melalui situs resmi CA Osasuna (bagi pendukung tuan rumah di Estadio El Sadar) atau Athletic Club. Loket tiket stadion: Tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket El Sadar di Pamplona menjelang hari pertandingan, bergantung pada ketersediaan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Osasuna vs Athletic Bilbao?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan LaLiga mendatang antara Osasuna dan Athletic Bilbao:

1. Kanal resmi klub

Harga tiket reguler dan kursi kategori standar (seperti di belakang gawang atau area sudut) yang dibeli langsung melalui klub biasanya berkisar antara €30 hingga €90 .

. Harga kursi di sisi lapangan (area Lateral/Tribuna) yang membentang sepanjang lapangan umumnya berkisar antara €90 hingga €160 .

. Harga kursi premium atau paket VIP dapat mencapai €180 hingga €350+.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga tiket kategori termurah umumnya mulai dari sekitar €115 hingga €130 .

umumnya mulai dari sekitar . Harga rata-rata di platform penjualan kembali untuk kursi standar berkisar antara €160 hingga €450+, bergantung pada permintaan dan lokasi blok kursi.

Osasuna vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Athletic Bilbao

Dalam lima laga terakhirnya di LaLiga, Osasuna mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya kemenangan dalam rentetan itu diraih saat menjamu Getafe dengan skor 1-0, sementara laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Osasuna kebobolan 12 gol dan hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut, catatan pertahanan yang akan mengkhawatirkan Ramis menjelang laga ini.

Dalam lima laga terakhirnya di semua ajang, Athletic Bilbao meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Real Sociedad dalam pertandingan persahabatan, sementara kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di LaLiga menjadi hasil paling menonjol dalam rentetan tersebut. Dua hasil imbang melawan Deportivo Alaves dan Elche menunjukkan bahwa penampilan mereka tidak selalu maksimal, tetapi secara keseluruhan Athletic tengah membangun kepercayaan diri.

Osasuna vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terakhir

Rekor pertemuan kedua klub belakangan ini cukup berimbang. Athletic Bilbao meraih kemenangan 1-0 atas Osasuna di LaLiga pada April 2026, pertemuan kompetitif terakhir kedua tim, sementara laga pada Januari 2026 berakhir 1-1 di Pamplona. Dalam lima pertemuan terakhir di semua ajang, Athletic sedikit lebih unggul, meski kemenangan Osasuna atas lawannya di Copa del Rey pada Januari 2025 menunjukkan bahwa tuan rumah selalu mampu menyulitkan Athletic dalam persaingan ini.