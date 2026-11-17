Omonia Nicosia menjamu Celtic pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Neo GSP, Nicosia.

Omonia Nicosia dan Celtic belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif. Dengan demikian, laga Liga Europa UEFA ini menjadi pertemuan pertama kedua klub. Pertandingan perdana mereka membuka babak baru bagi kedua skuad yang berupaya meraih poin penting pada fase liga turnamen ini.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Omonia Nicosia vs Celtic, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa dimulai?

Pertandingan Omonia Nicosia vs Celtic berlangsung di Stadion Neo GSP, Nicosia pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Neo GSP Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi dan loket Omonia Nicosia serta Celtic. Cara ini biasanya menjadi pilihan paling aman dan langsung bagi suporter.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar: Umumnya berkisar antara €25 hingga €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket termurah: Biasanya mulai sekitar €80 hingga €85

Biasanya mulai sekitar Harga rata-rata di pasar: Meningkat hingga €120 hingga €200 ke atas.

Omonia Nicosia vs Celtic di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Omonia Nicosia vs Celtic

Omonia meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Anorthosis di Liga Siprus, meski sebelumnya mereka kalah 3-1 dari NEC Nijmegen di Liga Europa. Pada fase lebih awal musim ini, Benfica mengalahkan mereka 4-1. Tim asuhan Berg mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Celtic meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka terakhir mengalahkan Kilmarnock 1-0 di Liga Utama Skotlandia dan menang 3-2 atas Besiktas dalam pertandingan Liga Europa sebelumnya. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu adalah saat takluk 2-0 dari Falkirk. Celtic mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Omonia Nicosia vs Celtic: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan terkini antara Omonia Nicosia dan Celtic. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika catatan tersedia.