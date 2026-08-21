Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Nottingham Forest memiliki kenangan manis dari pertemuan mereka dengan Tottenham Hotspur musim lalu. Mereka mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 atas tim London Utara itu di City Ground pada bulan Desember, lalu mengulangi hasil tersebut pada laga tandang di bulan Maret.

Setelah melihat Spurs kesulitan dalam laga tandang pada pembukaan musim ini di markas Brentford, Forest akan berharap bisa memberi banyak masalah kepada Roberto De Zerbi saat kedua tim saling berhadapan di Nottingham pada Sabtu, 5 September, dalam matchday 3.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur digelar?

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur akan berlangsung di City Ground, Nottingham, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 City Ground, Nottingham

Cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, legislasi anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak ballot untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat atas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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