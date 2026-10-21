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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
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Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Manchester City: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

Nottingham Forest akan menghadapi Manchester City di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada Maret 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Stadion Etihad.

Sebelumnya pada musim Liga Primer 2025-26 yang sama, Manchester City meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke City Ground pada Desember 2025.

Kapan pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City dimulai?

Nottingham Forest vs Manchester City berlangsung di City Ground, Nottingham, pada Sabtu, 7 November 2026.

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Premier League - Pekan 10
City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Nottingham Forest dan Manchester City di City Ground:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Bagi penggemar yang ingin membeli langsung dengan harga resmi, tiket dijual melalui kanal resmi penjualan tiket Nottingham Forest. Penjualan biasanya dibuka secara bertahap, dimulai dari anggota klub (seperti anggota MyForest Pro), sebelum beralih ke kategori lain tergantung ketersediaan.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City?

Harga tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Nottingham Forest dan Manchester City bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi atau melalui pasar sekunder.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket reguler dewasa: Harga tiket standar biasanya berkisar dari sekitar £50 hingga £95 lebih.
  • Tiket suporter tim tamu: Berkat kebijakan batas harga tiket tim tamu di Liga Primer, harga tiket di sektor suporter tim tamu maksimal £30.
  • Paket layanan khusus dan VIP: Peningkatan layanan khusus resmi klub di City Ground umumnya dimulai dari £250 hingga £500 lebih per orang, dengan fasilitas tambahan seperti santap sebelum pertandingan dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Harga awal tiket penjualan kembali: Tiket penjualan kembali dengan harga terendah untuk pertandingan besar ini saat ini dimulai dari sekitar £155.
  • Harga rata-rata di pasar: Harga kursi reguler kerap berada pada kisaran rata-rata £800 hingga £850 lebih.
  • Penjualan kembali tiket VIP dan premium: Harga tiket layanan khusus premium atau kursi di lokasi utama sepanjang sisi lapangan bisa berkisar dari £1.000 hingga lebih dari £2.000, bergantung pada penjual dan lokasi kursi.

Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Nottingham Forest vs Manchester City

Nottingham Forest menghadapi pertandingan ini dengan catatan terkini yang beragam: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Coventry City di Liga Primer, sementara mereka juga kalah 2-0 dari Leeds United di Piala Liga Inggris. Dalam periode tersebut, Forest meraih kemenangan tandang 1-2 atas Aston Villa dan menunjukkan kemampuan bersaing dengan bermain imbang 0-0 melawan Tottenham Hotspur. Dalam lima pertandingan itu, Forest mencetak tiga gol dan kebobolan empat kali.

Manchester City datang dengan catatan sempurna setelah memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di Liga Primer, Piala Liga Inggris, dan Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol tanpa kebobolan melawan Norwich City di Piala Liga Inggris. Dalam periode tersebut, City mengalahkan Manchester United 1-0 di liga dan FC Porto 2-0 di Liga Champions. Mereka mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan itu.

NFO

NFO - Performa

TOT
S0-0
AVL
M1-2
COV
K0-1
CRY
K3-1
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MCI

MCI - Performa

SUN
M5-3
LIV
M0-3
PSG
K2-4
IPS
M3-2
AEK
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Nottingham Forest vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di kandang Manchester City dalam laga Liga Primer pada Maret 2026. Pada pertemuan sebelumnya di City Ground pada Desember 2025, City menang 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir, yang juga mencakup kemenangan City 2-0 di Piala FA dan kemenangan City 3-0 pada Desember 2024, Manchester City memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, meski Forest meraih kemenangan kandang 1-0 pada Maret 2025.

Head to Head

Nottingham ForestSeriManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
FA Cup
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FT
4Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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