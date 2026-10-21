Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada Maret 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Stadion Etihad.

Sebelumnya pada musim Liga Primer 2025-26 yang sama, Manchester City meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke City Ground pada Desember 2025.

Kapan pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City dimulai?

Nottingham Forest vs Manchester City berlangsung di City Ground, Nottingham, pada Sabtu, 7 November 2026.

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 12.30 City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Nottingham Forest dan Manchester City di City Ground:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Bagi penggemar yang ingin membeli langsung dengan harga resmi, tiket dijual melalui kanal resmi penjualan tiket Nottingham Forest. Penjualan biasanya dibuka secara bertahap, dimulai dari anggota klub (seperti anggota MyForest Pro), sebelum beralih ke kategori lain tergantung ketersediaan.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Primer Nottingham Forest vs Manchester City?

Harga tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Nottingham Forest dan Manchester City bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi atau melalui pasar sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Harga tiket standar biasanya berkisar dari sekitar £50 hingga £95 lebih .

Tiket suporter tim tamu: Berkat kebijakan batas harga tiket tim tamu di Liga Primer, harga tiket di sektor suporter tim tamu maksimal £30 .

Paket layanan khusus dan VIP: Peningkatan layanan khusus resmi klub di City Ground umumnya dimulai dari £250 hingga £500 lebih per orang, dengan fasilitas tambahan seperti santap sebelum pertandingan dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket penjualan kembali: Tiket penjualan kembali dengan harga terendah untuk pertandingan besar ini saat ini dimulai dari sekitar £155 .

Harga rata-rata di pasar: Harga kursi reguler kerap berada pada kisaran rata-rata £800 hingga £850 lebih .

Penjualan kembali tiket VIP dan premium: Harga tiket layanan khusus premium atau kursi di lokasi utama sepanjang sisi lapangan bisa berkisar dari £1.000 hingga lebih dari £2.000 , bergantung pada penjual dan lokasi kursi.

Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Nottingham Forest vs Manchester City

Nottingham Forest menghadapi pertandingan ini dengan catatan terkini yang beragam: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Coventry City di Liga Primer, sementara mereka juga kalah 2-0 dari Leeds United di Piala Liga Inggris. Dalam periode tersebut, Forest meraih kemenangan tandang 1-2 atas Aston Villa dan menunjukkan kemampuan bersaing dengan bermain imbang 0-0 melawan Tottenham Hotspur. Dalam lima pertandingan itu, Forest mencetak tiga gol dan kebobolan empat kali.

Manchester City datang dengan catatan sempurna setelah memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di Liga Primer, Piala Liga Inggris, dan Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol tanpa kebobolan melawan Norwich City di Piala Liga Inggris. Dalam periode tersebut, City mengalahkan Manchester United 1-0 di liga dan FC Porto 2-0 di Liga Champions. Mereka mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan itu.

Nottingham Forest vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di kandang Manchester City dalam laga Liga Primer pada Maret 2026. Pada pertemuan sebelumnya di City Ground pada Desember 2025, City menang 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir, yang juga mencakup kemenangan City 2-0 di Piala FA dan kemenangan City 3-0 pada Desember 2024, Manchester City memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, meski Forest meraih kemenangan kandang 1-0 pada Maret 2025.