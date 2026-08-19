Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoLeeds United
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets
Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Leeds United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Nottingham Forest
Leeds United

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk laga pembuka Premier League Nottingham Forest

Nottingham Forest memulai kampanye Premier League mereka musim lalu dengan kemenangan dan kali ini mereka akan membidik start positif lainnya, di bawah arahan mantan bos Palace, Oliver Glasner. Mereka akan menghadapi Leeds United di City Ground pada Sabtu, 22 Agustus.

Forest menjalani musim lalu dengan emosi yang naik turun. Meski mengganti pelatih tidak kurang dari empat kali dan berjuang untuk bertahan di Premier League, mereka menikmati kampanye Eropa yang berkesan dan mampu menstabilkan keadaan di bawah arahan Vítor Pereira, dengan hanya kalah sekali dalam 10 laga EPL terakhir mereka.

Para suporter yang ingin membeli tiket untuk laga pembuka di City Ground akan mengharapkan pertandingan yang menghibur, karena kedua pertemuan Forest vs Leeds musim lalu berakhir 3-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Leeds United digelar?

Nottingham Forest menjamu Leeds United di City Ground, Nottingham, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 (BST) pada Sabtu, 22 Agustus.

crest
Premier League - Pekan 1
City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Leeds United?

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-calo, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Leeds United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi untuk suporter tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NFO

NFO - Performa

SCP
K4-1
UDI
K1-0
BAR
K0-1
B04
M2-1
B29
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LEE

LEE - Performa

SUN
M1-0
LIV
M2-4
RBL
M2-0
MUN
K1-1
FCA
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Nottingham ForestSeriLeeds United
2
0
3
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Club Friendlies
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Nottingham Forest vs Leeds United

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-3
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeI. SangareI. SangareD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. JesusJ. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduB. AaronsonB. AaronsonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. Wilson
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Susunan Pemain Utama

Leeds United

Pemain Pengganti

Manajer

  • O. Glasner
  • D. Farke
Nottingham Forest

Cedera dan Larangan Bermain

Leeds United

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google