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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoCoventry City
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Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Nottingham Forest
Coventry City

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Nottingham Forest dan Coventry City, termasuk informasi laga

Para penggemar Nottingham Forest akan berharap rekrutan mahal mereka pada musim panas, Ousmane Diomande dan Liam Delap, sudah beradaptasi dan mencapai performa terbaik saat Coventry City datang ke City Ground untuk laga Premier League mereka pada Sabtu, 19 September.

Forest tampil impresif dengan menaklukkan tim promosi Leeds United (3-1) dan Burnley (4-1) musim lalu, dan mereka akan percaya diri bisa merepotkan Coventry City, yang kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, juga.

Saat kedua tim terakhir kali bertemu di Championship, lima musim lalu, Forest unggul di City Ground lewat gol Brennan Johnson dan James Garner pada masing-masing babak untuk tuan rumah.

Bisakah Forest kembali mengatasi rival Midlands mereka? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Coventry City digelar?

Nottingham Forest vs Coventry City berlangsung di City Ground (Nottingham) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

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Premier League - Pekan 5
City Ground, Nottingham

Cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan ulang): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan ulang.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NFO

NFO - Performa

LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
S2-2
TOT
S0-0
AVL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COV

COV - Performa

PLY
M2-4
HUL
K0-1
MCI
K1-0
BHA
K0-5
AVL
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Nottingham ForestSeriCoventry City
3
0
2
Club Friendlies
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Nottingham Forest vs Coventry City

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-3
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaX. SchlagerX. SchlagerJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. DelapC. RushworthC. Rushworthteam-logoS. MfuniB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockC. YirenkyiC. YirenkyiJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesF. OnyekaF. OnyekaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniB. Thomas-AsanteB. Thomas-Asante
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-2-1
Nottingham Forest

Susunan Pemain Utama

Coventry City

Pemain Pengganti

Manajer

  • O. Glasner
  • F. Lampard
Nottingham Forest

Cedera dan Larangan Bermain

Coventry City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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