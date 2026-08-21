Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar Nottingham Forest akan berharap rekrutan mahal mereka pada musim panas, Ousmane Diomande dan Liam Delap, sudah beradaptasi dan mencapai performa terbaik saat Coventry City datang ke City Ground untuk laga Premier League mereka pada Sabtu, 19 September.

Forest tampil impresif dengan menaklukkan tim promosi Leeds United (3-1) dan Burnley (4-1) musim lalu, dan mereka akan percaya diri bisa merepotkan Coventry City, yang kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, juga.

Saat kedua tim terakhir kali bertemu di Championship, lima musim lalu, Forest unggul di City Ground lewat gol Brennan Johnson dan James Garner pada masing-masing babak untuk tuan rumah.

Bisakah Forest kembali mengatasi rival Midlands mereka? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Coventry City digelar?

Nottingham Forest vs Coventry City berlangsung di City Ground (Nottingham) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 12.30 City Ground, Nottingham

Cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan ulang): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan ulang.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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