Nottingham Forest menjamu Chelsea pada Jumat, 27 November 2026 di City Ground, Nottingham.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Stamford Bridge pada Mei 2026, Nottingham Forest meraih kemenangan impresif 3-1 atas Chelsea. Sebelum itu, Chelsea meraih kemenangan tandang 3-0 atas Forest di City Ground pada Oktober 2025.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Chelsea, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Primer dimulai?

Nottingham Forest vs Chelsea berlangsung di City Ground, Nottingham, pada Jumat, 27 November 2026.

Premier League - Pekan 12 27 Nov 2026 - 15.00 City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Nottingham Forest dan Chelsea:

1. Kanal resmi klub

Keanggotaan resmi klub / kanal penjualan tiket: Cara paling langsung dan resmi untuk membeli tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi masing-masing klub, yaitu Nottingham Forest (untuk pendukung tuan rumah) atau Chelsea (untuk pendukung tim tamu). Tiket resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub dan bergantung pada ketersediaan, poin loyalitas, serta kriteria pemilihan pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Nottingham Forest dan Chelsea:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk tribun bawah: Umumnya mulai sekitar £35 hingga £55 .

Umumnya mulai sekitar . Tempat duduk tribun atas: Umumnya mulai sekitar £30 hingga £45 .

Umumnya mulai sekitar . Tempat duduk tribun utama / sisi panjang lapangan: Berkisar antara £45 hingga £65 .

Berkisar antara . Tempat duduk tribun belakang gawang: Tiket masuk umum standar sekitar £30 hingga £50 .

Tiket masuk umum standar sekitar . Layanan hospitality dan tempat duduk premium: Biasanya mulai dari £150 hingga £400 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk tribun bawah yang dijual kembali: Biasanya berkisar antara £120 hingga £300 lebih , bergantung pada kedekatan baris tempat duduk dan tingkat permintaan tiket pertandingan secara keseluruhan.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada kedekatan baris tempat duduk dan tingkat permintaan tiket pertandingan secara keseluruhan. Tempat duduk tribun atas yang dijual kembali: Umumnya mulai sekitar £80 hingga £140 .

Umumnya mulai sekitar . Paket VIP & hospitality yang dijual kembali: Biasanya mulai dari £250 hingga £450 lebih per orang.

Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nottingham Forest vs Chelsea

Nottingham Forest menghadapi pertandingan ini dalam performa buruk, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir mereka di Liga Primer. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih saat bertandang ke markas Aston Villa dengan skor 2-1. Sejak itu, mereka kalah dari Crystal Palace, Arsenal, dan Coventry City, sebelum bermain imbang 1-1 dengan Ipswich Town dalam laga terbaru. Forest kebobolan dalam empat dari lima laga tersebut dan tampak rentan, baik saat menyerang maupun bertahan.

Performa Chelsea belakangan ini naik turun. Mereka memenangi dua dari lima laga terakhir di Liga Primer, yakni menang 2-0 di markas Everton dan 5-1 atas Bournemouth. Namun, kekalahan dari Tottenham dan Brentford serta hasil imbang melawan Hull City menunjukkan inkonsistensi yang tengah diupayakan Alonso untuk diatasi. Kekalahan kandang 0-2 dari Tottenham pada laga terakhir menjadi hasil yang paling merugikan mereka. Chelsea hanya mencetak dua gol dalam tiga kekalahan pada periode ini.

Nottingham Forest vs Chelsea: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-3 bagi Nottingham Forest di Stamford Bridge pada Mei 2026, hasil yang akan menambah kepercayaan diri para pemain Glasner menjelang laga ini. Meski demikian, Chelsea secara umum lebih unggul dalam beberapa pertemuan terakhir, dengan memenangi tiga dari lima laga terakhir melawan Forest. Dalam lima laga tersebut, Chelsea mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh. Catatan kandang Forest dalam rangkaian pertemuan itu mencakup kekalahan 0-3 di City Ground pada Oktober 2025, yang menunjukkan kemampuan Chelsea meraih hasil saat bertandang.