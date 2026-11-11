Nottingham Forest menjamu Brighton & Hove Albion pada Sabtu, 5 Desember 2026 di City Ground, Nottingham.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada 1 Maret 2026, Brighton meraih kemenangan tipis 2-1 di American Express Stadium berkat gol Diego Gómez dan Danny Welbeck. Sebelum laga itu, pertemuan mereka kerap berlangsung dramatis. Yang paling dikenang adalah kemenangan telak 7-0 Nottingham Forest atas Brighton di City Ground pada Februari 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion dimulai?

Pertandingan Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion dimulai di City Ground, Nottingham, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 5 Des 2026 - 12.30 City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub:Pembelian langsung melalui portal tiket daring resmi Nottingham Forest memerlukan keanggotaan MyForest berbayar, seperti kategori Core, International Reds, Young Adult, atau Junior.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara £45 dan £70.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali: Biasanya mulai dari sekitar £202 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi dengan permintaan tinggi / premium: Berkisar dari £400 hingga lebih dari £1.066.

Premier League Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion

Nottingham Forest hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Premier League. Catatan tanpa kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan itu menempatkan mereka di antara tim-tim dengan performa terburuk di liga. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Brentford. Dalam rangkaian itu, mereka juga kalah dari Arsenal dan Crystal Palace. Forest bermain imbang 1-1 dengan Ipswich Town dan kalah 1-0 dari Coventry City dalam lima pertandingan tersebut. Sepanjang periode itu, mereka hanya mencetak dua gol dan kebobolan enam kali.

Lima hasil terakhir Brighton di pertandingan kompetitif menunjukkan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan di Premier League dan kompetisi Eropa. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Getafe di Conference League, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Manchester City di Premier League. Dalam rangkaian itu, Brighton juga bermain imbang 0-0 dengan Jablonec dan kalah 2-0 dari Liverpool. Mereka mencetak tiga gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Brighton mengalahkan Nottingham Forest 2-1 di Amex Stadium dalam pertandingan Premier League. Sebelumnya, Forest menjamu Brighton pada November 2025 dan kalah 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Brighton unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Forest, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling mencolok dalam catatan tersebut adalah kemenangan kandang Forest 7-0 atas Brighton pada Februari 2025, yang tetap menjadi hasil di luar pola dalam rangkaian pertemuan terakhir yang selebihnya berlangsung ketat.