Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Arsenal: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Nottingham Forest akan menghadapi Arsenal pada Minggu, 18 Oktober 2026 di City Ground, Nottingham.

Dalam 109 pertemuan sepanjang sejarah di semua kompetisi, Arsenal unggul dengan 56 kemenangan dibandingkan 29 milik Nottingham Forest, serta 24 hasil imbang. Meski Arsenal dominan secara historis, City Ground terbukti menjadi venue yang sulit bagi Arsenal dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan kemenangan 1-0 Forest pada Mei 2023 yang mengakhiri harapan gelar Arsenal.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nottingham Forest vs Arsenal di Premier League?

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 11.30 City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket Nottingham Forest vs Arsenal di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Arsenal, Anda bisa mengikuti metode resmi utama berikut tergantung di sektor pendukung tim mana Anda ingin duduk:

1. Pendukung tuan rumah (sektor Nottingham Forest)

Keanggotaan MyForest: Tiket untuk laga kandang di City Ground diprioritaskan bagi anggota resmi MyForest. Anda harus mendaftar keanggotaan di portal tiket resmi Nottingham Forest.

Tahapan penjualan: Tiket dirilis dalam tingkatan poin loyalitas berdasarkan kehadiran pada pertandingan sebelumnya. Jika masih ada tiket tersisa setelah pembeli dari tier loyalitas tinggi melakukan pembelian, tiket akan turun ke anggota umum MyForest dan, pada kesempatan langka, ke penjualan untuk umum.

Hospitality resmi: Untuk akses yang terjamin tanpa poin prioritas, Anda bisa membeli paket hospitality resmi hari pertandingan langsung melalui Nottingham Forest atau mitra hospitality resmi.

2. Pendukung tim tamu (sektor Arsenal)

Alokasi tiket tandang Arsenal: Tiket tandang di City Ground dialokasikan langsung kepada Arsenal Football Club.

Keanggotaan & poin tandang: Tiket tandang didistribusikan berdasarkan sistem Away Points milik Arsenal. Penjualan dibuka secara bertahap untuk pemegang tiket musiman (Platinum/Gold) dan anggota (Silver/Red) berdasarkan jumlah poin tandang yang dikumpulkan dari pertandingan sebelumnya.

Away Ticket Exchange: Jika sektor tandang terjual habis, Arsenal mengoperasikan Away Ticket Exchange resmi bagi anggota untuk membeli dan menjual tiket dengan harga nominal.

3. Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dicantumkan oleh penjual kembali jika tiket resmi terjual habis, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Nottingham Forest vs Arsenal di Premier League?

Harga resmi tiket nominal untuk laga Premier League Nottingham Forest vs Arsenal bergantung pada apakah Anda membeli melalui alokasi resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

1. Harga resmi nominal

Sektor tandang (fans Arsenal): Berdasarkan aturan Premier League, tiket tandang dewasa standar di City Ground dibatasi maksimal £30 . Harga konsesi (lansia/junior) berkisar dari £18 hingga £22 .

Sektor tuan rumah (fans Nottingham Forest): Tiket dewasa standar Premier League Kategori A di City Ground biasanya berkisar dari £42 hingga £55 tergantung pilihan tribun, sementara tiket konsesi berkisar dari £25 hingga £35 .

Hospitality resmi hari pertandingan: Paket hospitality premium yang dibeli langsung melalui Nottingham Forest dimulai dari sekitar £150 hingga £250+ per orang.

2. Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika alokasi resmi sudah terjual habis, tiket yang terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga biasanya bergantung pada tingginya permintaan:

Harga awal penjualan kembali: Harga jual ulang untuk pertandingan ini dimulai dari sekitar £150 hingga £175 untuk kursi dasar di sektor tuan rumah.

Rata-rata kisaran penjualan kembali: Lokasi pandang level menengah dan tiket jual ulang di sektor tandang rata-rata berada di antara £220 dan £310 .

Nottingham Forest vs Arsenal di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Tottenham Hotspur di Premier League pada 5 September. Forest juga bermain imbang 2-2 dengan Liverpool sebelum menelan kekalahan dari Leeds United di Carabao Cup (0-2) dan Premier League (0-1). Dalam lima pertandingan tersebut, Forest mencetak dua gol dan kebobolan lima gol.

Arsenal memenangi kelima dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Napoli di Champions League pada 9 September, dan mereka juga mengalahkan Chelsea 2-1 di Premier League pada 6 September. Arsenal mengalahkan Aston Villa 1-0, Coventry City 3-0, dan Manchester City 3-0 di Community Shield dalam rangkaian tersebut. Arsenal mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan itu.

Nottingham Forest vs Arsenal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir imbang 0-0 di City Ground pada 17 Januari 2026 di Premier League. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Arsenal mencatat tiga kemenangan, dengan dua di antaranya hadir lewat skor 3-0 di Emirates Stadium. Nottingham Forest tidak mengalahkan Arsenal dalam lima pertandingan terbaru tersebut, dengan dua laga lainnya berakhir imbang. Arsenal mencetak delapan gol dalam periode itu dan hanya kebobolan satu gol.