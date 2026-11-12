Cara mendapatkan tiket Norwich City vs Wrexham: harga tiket Championship, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Norwich City menjamu Wrexham pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Carrow Road, Norwich.

Pertemuan pertama mereka berlangsung pada September 2025 di Carrow Road, ketika Wrexham yang bertandang meraih kemenangan dramatis 3-2. Norwich City langsung membalas pada pertemuan berikutnya dengan kemenangan tandang 2-1 yang diraih melalui perjuangan keras di Racecourse Ground pada Januari 2026.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Norwich City vs Wrexham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Norwich City vs Wrexham di Championship dimulai?

Norwich City vs Wrexham berlangsung di Carrow Road, Norwich, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 10.00 Carrow Road

Bagaimana cara membeli tiket Norwich City vs Wrexham di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Norwich City vs Wrexham di Championship, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kantor tiket resmi Norwich City: Sebagai tuan rumah, Norwich City menjual tiket secara langsung melalui situs web resmi, portal tiket, atau layanan telepon kantor tiketnya.

Sebagai tuan rumah, Norwich City menjual tiket secara langsung melalui situs web resmi, portal tiket, atau layanan telepon kantor tiketnya. Penjualan tiket resmi Wrexham AFC: Wrexham mendapat alokasi tiket khusus bagi pendukung yang bertandang ke Carrow Road. Tiket tandang didistribusikan langsung melalui platform tiket resmi klub Wrexham.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Norwich City vs Wrexham di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Norwich City vs Wrexham di Championship:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: £30 hingga £45.

£30 hingga £45. Tiket dengan harga khusus (lansia dan dewasa muda): £20 hingga £30.

£20 hingga £30. Tiket junior (di bawah 18 tahun): £10 hingga £15.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub telah habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: £65 hingga £95.

£65 hingga £95. Kursi sisi lapangan / premium: £110 hingga £160.

£110 hingga £160. Paket layanan VIP: £220 hingga lebih dari £350.

Norwich City vs Wrexham di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwich City vs Wrexham

Norwich City meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali. Pada laga terbarunya, mereka menang telak 4-0 atas Derby County. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Watford 3-2 dan Charlton Athletic 3-1. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Portsmouth dan Southampton, masing-masing dengan selisih satu gol.

Wraxham meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhirnya, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Middlesbrough, setelah sebelumnya kalah 1-0 di markas Sheffield United. Wrexham juga mencatatkan kemenangan 4-1 atas Preston North End dalam periode tersebut, meski kekalahan dari Blackburn Rovers dan West Bromwich Albion menunjukkan inkonsistensi yang harus diatasi tim asuhan Parkinson.

Norwich City vs Wrexham: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Wrexham menjamu Norwich City di Championship dan menang 1-2. Sebelumnya, Norwich menjamu Wrexham pada September 2025 dan kalah 2-3. Dari dua pertemuan yang tercatat, Wrexham unggul dengan dua kemenangan dari dua pertandingan, mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali.