UEFA Nations League berlanjut saat Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo. Kedua negara Eropa ini memasuki pertandingan dengan tekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi di grup.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi pertandingan, rincian harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Norwegia vs Wales di UEFA Nations League A dimulai?

Pertandingan Norwegia vs Wales akan berlangsung di Ullevaal Stadion, Oslo, dengan waktu sepak mula yang tepat akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Wales?

Tiket resmi untuk pertandingan ini terutama didistribusikan melalui mitra penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Norwegia, Ticketmaster Norway, yang menangani penjualan utama untuk masyarakat umum pada laga kandang di Oslo. Suporter sebaiknya mendaftar di portal tersebut dan segera membeli tiket begitu alokasi untuk umum tersedia.

Jika tiket dari penjualan utama habis atau kursi standar tidak lagi tersedia di platform resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis.

Berapa harga tiket Norwegia vs Wales?

Harga tiket standar untuk pertandingan ini di portal penjualan tiket resmi mulai sekitar €40 hingga €50 untuk kursi kategori umum di belakang gawang di Ullevaal Stadion.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €161 ketika alokasi tiket standar dari penjualan utama habis.

Norwegia vs Wales di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Wales

Norwegia menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, Norwegia meraih dua kemenangan beruntun di fase gugur, mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, setelah kalah telak 4-1 dari Prancis di fase grup. Norwegia mengawali rangkaian lima laga itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Wales mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak 11 gol dan kebobolan delapan. Laga teranyar mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam pertandingan persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 masing-masing melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kalah agregat dari Bosnia dan Herzegovina di kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya kemenangan Wales dalam rangkaian itu diraih atas Makedonia Utara dengan skor 7-1 pada November 2025.

Norwegia vs Wales: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2011, ketika Wales menang 4-1 di Cardiff City Stadium dalam laga persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Wales menang dua kali, Norwegia sekali, dan dua laga berakhir imbang. Rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang, dan Norwegia belum pernah mengalahkan Wales dalam empat pertemuan terakhir.