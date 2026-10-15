UEFA Nations League berlanjut dengan Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo. Kedua negara Eropa ini bertekad meraih poin penting untuk memperkuat posisi mereka di klasemen grup.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi pertandingan, rincian harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk Anda.

Kapan laga Norwegia vs Wales di Liga A UEFA Nations League dimulai?

Norwegia vs Wales akan berlangsung di Ullevaal Stadium, Oslo, dengan waktu sepak mula yang tepat akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Wales?

Tiket resmi untuk pertandingan ini terutama didistribusikan melalui Ticketmaster Norway, mitra penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Norwegia yang menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Oslo. Suporter sebaiknya mendaftar di portal tersebut dan membeli tiket lebih awal begitu alokasi untuk umum tersedia.

Jika tiket dalam penjualan utama habis atau kursi standar tidak lagi tersedia di platform resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub dapat menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis.

Berapa harga tiket Norwegia vs Wales?

Harga tiket standar untuk pertandingan ini di portal tiket resmi mulai sekitar €40 hingga €50 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang di Ullevaal Stadion.

Harga tiket paling murah di platform pasar sekunder seperti StubHub mulai sekitar €161 ketika alokasi tiket standar dalam penjualan utama habis.

Norwegia vs Wales di Liga A UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Performa Norwegia dan Wales

Norwegia menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka meraih dua kemenangan beruntun di fase gugur, masing-masing 2-1 atas Brasil dan 2-1 atas Pantai Gading, setelah kalah telak 4-1 dari Prancis di fase grup. Norwegia mengawali rangkaian lima pertandingan itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Wales mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, dengan 11 gol dan delapan kali kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Rumania dalam pertandingan persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kalah secara agregat dari Bosnia dan Herzegovina di kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya kemenangan Wales dalam rangkaian itu diraih atas Makedonia Utara dengan skor 7-1 pada November 2025.

Norwegia vs Wales: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2011, ketika Wales menang 4-1 di Cardiff City Stadium dalam laga persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Wales menang dua kali, Norwegia sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Rekor pertemuan kedua tim cukup ketat, sementara Norwegia belum pernah mengalahkan Wales dalam empat pertemuan terakhir.



