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UEFA Nations League A
team-logoNorway
Ullevaal
team-logoWales
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Cara mendapatkan tiket Norwegia vs Wales: harga tiket Liga A UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Norway
Wales

Norwegia menghadapi Wales di UEFA Nations League A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League berlanjut dengan Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo. Kedua negara Eropa itu memasuki laga ini dengan tekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi pertandingan, rincian harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan Norwegia vs Wales di UEFA Nations League A dimulai?

Norwegia vs Wales akan digelar di Ullevaal Stadion, Oslo, dengan waktu sepak mula yang masih menunggu konfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

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UEFA Nations League A - Pekan 5
Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Wales?

Tiket resmi untuk pertandingan ini terutama didistribusikan melalui mitra penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Norwegia, Ticketmaster Norway, yang menangani penjualan utama kepada publik untuk laga kandang di Oslo. Suporter sebaiknya mendaftar di portal tersebut dan segera membeli tiket begitu alokasi untuk publik dirilis.

Jika tiket dari penjualan utama habis atau kursi reguler tidak lagi tersedia di platform resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Norwegia vs Wales?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal resmi mulai sekitar €40 hingga €50 untuk kursi kategori umum di belakang gawang Ullevaal Stadion.

Ketika alokasi tiket reguler dari penjualan utama habis, harga tiket di platform pasar sekunder seperti StubHub mulai sekitar €161.

Norwegia vs Wales di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Norwegia vs Wales

Norwegia memasuki laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka memenangi dua laga fase gugur beruntun dengan mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, setelah kalah telak 4-1 dari Prancis di fase grup. Norwegia mengawali rangkaian lima pertandingan tersebut dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Wales meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, mencetak 11 gol dan kebobolan delapan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam pertandingan persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kalah secara agregat dari Bosnia dan Herzegovina di kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Makedonia Utara dengan skor 7-1 pada November 2025.

NOR

NOR - Performa

ENG
K1-2
DEN
M3-2
POR
K1-2
WAL
K2-1
POR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
WAL

WAL - Performa

ROU
K2-1
POR
K1-0
DEN
K2-0
NOR
M2-1
DEN
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Norwegia vs Wales: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada November 2011, ketika Wales menang 4-1 di Cardiff City Stadium dalam laga persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Wales menang dua kali, Norwegia sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Rekor pertemuan keduanya cukup berimbang, sementara Norwegia belum pernah mengalahkan Wales dalam empat pertemuan terakhir.

Head to Head

NorwaySeriWales
1
1
3
UEFA Nations League A
Wales badge
Wales
WAL
2
Norway badge
Norway
NOR
1
FT
Friendlies
Wales badge
Wales
WAL
4
Norway badge
Norway
NOR
1
FT
Friendlies
Wales badge
Wales
WAL
3
Norway badge
Norway
NOR
0
FT
Friendlies
Norway badge
Norway
NOR
0
Wales badge
Wales
WAL
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Norway badge
Norway
NOR
3
Wales badge
Wales
WAL
2
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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