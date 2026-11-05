UEFA Nations League berlanjut saat Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi mereka di grup.

GOAL menyajikan informasi resmi pertandingan, rincian harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Norwegia vs Wales di Liga A UEFA Nations League dimulai?

Norwegia vs Wales akan berlangsung di Ullevaal Stadion, Oslo, dengan waktu sepak mula yang tepat akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Wales?

Tiket resmi untuk pertandingan ini terutama didistribusikan melalui Ticketmaster Norway, mitra penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Norwegia, yang menangani penjualan utama bagi masyarakat umum untuk laga kandang di Oslo. Suporter sebaiknya mendaftar di portal tersebut dan segera membeli tiket setelah alokasi umum tersedia.

Jika tiket dari penjualan utama habis atau tempat duduk standar tidak lagi tersedia di platform resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Norwegia vs Wales?

Harga tiket standar untuk pertandingan ini di portal resmi mulai sekitar €40 hingga €50 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang di Ullevaal Stadion.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €161 ketika alokasi tiket standar dari penjualan utama habis.

Norwegia vs Wales di Liga A UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Wales

Norwegia menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, Norwegia memenangi dua laga fase gugur berturut-turut, mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, setelah kalah telak 4-1 dari Prancis di fase grup. Norwegia mengawali rangkaian lima laga itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Wales mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam pertandingan persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kalah secara agregat dari Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian tersebut diraih atas Makedonia Utara dengan skor 7-1 pada November 2025.

Norwegia vs Wales: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada November 2011, ketika Wales menang 4-1 dalam pertandingan persahabatan di Cardiff City Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Wales menang dua kali, Norwegia sekali, dan dua laga berakhir imbang. Rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang, tetapi Norwegia belum pernah mengalahkan Wales dalam empat pertemuan terakhir.