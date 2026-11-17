NK Celje menjamu Olympiacos pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Z'dezele, Celje.

NK Celje dan Olympiacos belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif, sehingga laga fase liga mendatang akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di kompetisi Eropa. Klub Slovenia, Celje, akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di hadapan pendukungnya untuk meraih hasil penting melawan tim yang berpengalaman di kompetisi Eropa.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket NK Celje vs Olympiacos, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Liga Europa NK Celje vs Olympiacos dimulai?

NK Celje vs Olympiacos di Stadion Z'dezele, Celje, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Stadion Z'dezele

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa NK Celje vs Olympiacos?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Europa NK Celje vs Olympiacos mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket untuk pendukung tuan rumah dan area umum di Stadion Z'dežele dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi NK Celje dan kantor klub.

Tiket untuk pendukung tuan rumah dan area umum di Stadion Z'dežele dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi NK Celje dan kantor klub. Area resmi pendukung tim tamu: Pendukung Olympiacos yang ingin hadir dapat membeli tiket dari jatah resmi melalui sistem penjualan tiket resmi Olympiacos, sesuai dengan peraturan UEFA bagi pendukung tim tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket area umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika jatah penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa NK Celje vs Olympiacos?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa NK Celje vs Olympiacos:

1. Kanal resmi klub

Area umum / kategori standar: Mulai sekitar €86.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali kategori dasar (sisi pendek / sisi panjang): Biasanya berkisar antara €105 hingga €118 .

Biasanya berkisar antara . Tiket premium / dengan permintaan tinggi: Harganya dapat mencapai €243.

NK Celje vs Olympiacos di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa NK Celje vs Olympiacos

NK Celje menunjukkan performa bagus belakangan ini, dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-2 di markas Radomlje dalam Prva Liga, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Sturm Graz di Liga Europa. Sebelum itu, mereka bermain imbang 2-2 dengan Salzburg di kompetisi Eropa dan mengalahkan Nafta 4-0 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Celje mencetak 10 gol dan kebobolan enam gol.

Olympiacos tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan PAOK Thessaloniki di Super League. Sebelumnya, mereka menahan Rennes 0-0 di Liga Europa. Kemenangan atas Kifisia, GS Marko, dan Kalamata sebelum itu menunjukkan kepercayaan diri mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Olympiacos mencetak delapan gol dan kebobolan satu gol.

NK Celje vs Olympiacos: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara NK Celje dan Olympiacos.