Cara mendapatkan tiket Nice vs Troyes: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Nice menjamu Troyes pada Sabtu, 28 November 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada April 2023, ketika Nice meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Sebelum kemenangan tipis itu, kedua tim menjalani laga sengit dengan lima gol pada Oktober 2022, yang berakhir dengan kemenangan kandang 3-2 bagi Nice di Allianz Riviera.

Simak panduan GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Nice vs Troyes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Ligue 1 Nice vs Troyes dimulai?

Nice vs Troyes berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada Sabtu, 28 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket laga Ligue 1 Nice vs Troyes?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Nice vs Troyes mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi penjualan tiket OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) untuk pembelian langsung, penjualan lebih awal bagi anggota klub, dan tiket pertandingan satuan reguler menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika jatah penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket laga Ligue 1 Nice vs Troyes?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Nice vs Troyes mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori reguler / tribun atas: Mulai sekitar €40 untuk kategori dasar, dan meningkat bergantung pada blok tempat duduk yang dipilih.

Mulai sekitar kategori dasar, dan meningkat bergantung pada blok tempat duduk yang dipilih. Kategori menengah: Umumnya berkisar antara €45 dan €75 , bergantung pada pemandangan dan jarak ke lapangan.

Umumnya berkisar antara , bergantung pada pemandangan dan jarak ke lapangan. Kategori premium & hospitality: Berkisar dari sekitar €70 hingga lebih dari €95+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali kategori murah: Mulai sekitar €25 hingga €35 , bergantung pada penawaran dan permintaan.

Mulai sekitar , bergantung pada penawaran dan permintaan. Tiket jual kembali kategori menengah: Umumnya berkisar antara €40 dan €80 .

Umumnya berkisar antara dan . Tiket jual kembali kategori premium: Biasanya berkisar dari €90 hingga €150+, bergantung pada ketersediaan.

Nice vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice dan Troyes

Nice mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terakhir mereka adalah kemenangan tandang 1-2 atas Brest pada 23 Oktober. Dalam rentang itu, mereka juga mengalahkan Strasbourg 2-1 dan Lille 2-1. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Lyon, yang menang 2-1, sementara kekalahan dari Auxerre pada awal September melengkapi periode lima pertandingan tersebut.

Troyes hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Toulouse pada 25 Oktober, setelah kalah 1-3 dari Lens dan 0-2 di kandang Marseille. Satu-satunya kemenangan dalam rentang itu adalah hasil imbang 2-2 melawan Dijon dalam laga persahabatan, dan mereka dikalahkan Angers 2-0 di Ligue 1 pada September. Troyes kebobolan dalam masing-masing dari empat pertandingan liga terakhirnya.

Nice vs Troyes: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2023, ketika Nice menang 1-0 di kandang Troyes dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Nice meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Troyes, tanpa hasil imbang. Nice menang 3-2 dan 1-0 di kandang masing-masing pada Oktober 2022 dan April 2022, sementara Troyes meraih kemenangan pada Oktober 2021 dan April 2018.