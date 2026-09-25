Nice akan menjamu Strasbourg pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Pertemuan mereka di liga musim 2025–26 berlangsung ketat, diawali hasil imbang 1–1 di markas Nice pada Januari 2026 sebelum Strasbourg meraih kemenangan 3–1 di Stade de la Meinau pada April 2026. Nice membalas pada bulan yang sama dengan mengalahkan Strasbourg 2–0 di kandang lawan pada semifinal Coupe de France.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Strasbourg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nice vs Strasbourg di Ligue 1?

Nice vs Strasbourg akan kick-off pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Allianz Riviera, Nice.

Ligue 1 - Pekan 6 11 Okt 2026 - 09.00 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Strasbourg Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan OGC Nice vs. RC Strasbourg di Ligue 1 pada 11 Oktober 2026 di Allianz Riviera, Anda dapat mengikuti opsi pembelian utama berikut:

1. Situs tiket resmi OGC Nice

Cara paling langsung adalah membeli melalui portal tiket resmi OGC Nice. Buat akun di platform tiket OGC Nice. Pilih pertandingan melawan Strasbourg, pilih sektor/kursi yang Anda inginkan pada peta stadion Allianz Riviera, lalu selesaikan pembayaran Anda secara online.

2. Sektor resmi suporter tim tamu (untuk fan Strasbourg)

Jika Anda mendukung Strasbourg dan ingin duduk di area suporter tim tamu, tiket biasanya dikelola langsung melalui platform tiket resmi RC Strasbourg atau alokasi klub fan resmi.

Berapa harga tiket Nice vs Strasbourg Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan OGC Nice vs. RC Strasbourg di Ligue 1 di Allianz Riviera bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Tiket langsung / standar (kanal resmi)

Masuk umum: Kursi standar untuk laga umum Ligue 1 biasanya berkisar dari €10 hingga €50 , tergantung lokasi (misalnya, di belakang gawang atau tribun utama tengah).

Nice vs Strasbourg Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice vs Strasbourg

Nice mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Le Mans di Ligue 1, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Paris FC. Dalam lima laga tersebut, Nice mencetak dua gol dan kebobolan empat gol, yang mencerminkan kesulitan mereka di depan gawang. Tiga hasil imbang beruntun sebelumnya dalam rangkaian itu menyoroti tim yang kesulitan menemukan konsistensi.

Strasbourg jauh lebih produktif, dengan mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru adalah kemenangan meyakinkan 6-2 di markas Troyes di Ligue 1, dan mereka juga mengalahkan Lens 2-1 pada laga liga sebelumnya. Tim asuhan Oliveira mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, meski kekalahan 4-0 dari Marseille menunjukkan mereka bisa rentan saat menghadapi lawan papan atas.

Nice vs Strasbourg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Coupe de France pada April 2026, ketika Nice menang 2-0 di markas Strasbourg. Sebelum itu, Strasbourg mengalahkan Nice 3-1 di kandang dalam laga Ligue 1 pada April 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Nice meraih dua kemenangan, dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan Strasbourg, dan kedua tim mencetak total 13 gol dalam laga-laga tersebut.