Nice menjamu Rennes pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Allianz Riviera, Nice.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 8 Maret 2026, Rennes meraih kemenangan telak 4-0 sebagai tim tamu di stadion yang sama. Hasil itu memberi Rennes keunggulan psikologis dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim. Dari lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Rennes unggul tipis dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Nice.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Rennes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Nice vs Rennes dimulai?

Pertandingan Nice vs Rennes dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Allianz Riviera, Nice.

Ligue 1 - Pekan 9 31 Okt 2026 - 12.15 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Nice vs Rennes?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara OGC Nice dan Stade Rennais:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi OGC Nice: Membeli langsung melalui situs resmi klub merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi jika Anda ingin duduk di tribun pendukung tuan rumah di Allianz Riviera.

Situs resmi Stade Rennais: Bagi pendukung tim tamu, Rennes terkadang mengalokasikan dan menjual tiket tribun tim tamu melalui portal tiket resminya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Nice vs Rennes?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara OGC Nice dan Stade Rennais (Rennes) umumnya bervariasi menurut kategori tempat duduk dan tempat pembelian:

1. Kanal resmi klub

Harga kursi standar di tribun atas atau di belakang gawang biasanya mulai dari sekitar 20 euro hingga 25 euro .

Harga kursi di tribun utama bagian tengah dan kategori 1 umumnya berkisar dari 45 euro hingga 90 euro atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombomencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga tiket masuk paling dasar biasanya mulai dari sekitar 30 euro hingga 40 euro .

Harga kursi dengan pemandangan terbaik atau permintaan tinggi bisa jauh lebih mahal, bergantung pada ketersediaan.

Nice vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Nice vs Rennes

Nice mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 atas Lille pada 20 September, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Auxerre. Sebelum itu, Nice kalah 3-0 dari Paris FC dan bermain imbang 1-1 dengan Le Mans. Hasil imbang 0-0 melawan Lorient melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut.

Rennes meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada pertandingan terbarunya, Rennes kalah 4-0 dari Lyon di Ligue 1 pada 19 September. Namun, sebelum itu mereka mengalahkan Marseille 1-0 dan Angers 2-1 di liga. Hasil imbang 0-0 melawan Sturm Graz di Liga Europa dan kemenangan 3-2 atas Le Mans melengkapi rangkaian hasil yang menunjukkan Rennes mampu meraih hasil positif melawan lawan tangguh.

Nice vs Rennes: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 8 Maret 2026, ketika Rennes menang 4-0 di Allianz Riviera dalam laga Ligue 1. Dari lima pertemuan terakhir, Rennes meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Nice, dengan kedua tim mencetak total 16 gol dalam laga-laga tersebut. Satu-satunya kemenangan Nice dalam rangkaian itu terjadi saat mereka menang 3-2 di kandang pada Januari 2025, sementara Rennes juga menang 2-0 di kandang pada Oktober 2025.