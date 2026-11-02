Nice menjamu Paris Saint-Germain pada Sabtu, 21 November 2026, di Allianz Riviera, Nice.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Paris Saint-Germain tampil dominan dengan kemenangan meyakinkan 4-0 di kandang Nice. Menjelang laga berikutnya, Nice akan berusaha mengubah catatan pertemuan terkini dan membalikkan keadaan saat menghadapi tim yang saat ini mendominasi.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Nice vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 dimulai?

Nice vs Paris Saint-Germain berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada Sabtu, 21 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 11.15 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara OGC Nice dan Paris Saint-Germain di Allianz Riviera:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah memeriksa situs resmi OGC Nice atau Paris Saint-Germain. Tiket bagi pendukung tuan rumah dan tim tamu dijual secara resmi sesuai ketersediaan dan tingkat keanggotaan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Nice vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut rincian harga dan pilihan tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara OGC Nice dan Paris Saint-Germain di Allianz Riviera:

1. Kanal resmi klub

Kursi kategori standar: Harga resmi tiket yang dibeli langsung melalui OGC Nice biasanya mulai dari sekitar €25 hingga €40 untuk tribun tingkat atas atau area di belakang gawang, dan meningkat untuk laga besar melawan tim papan atas seperti PSG.

Harga resmi tiket yang dibeli langsung melalui OGC Nice biasanya mulai dari sekitar untuk tribun tingkat atas atau area di belakang gawang, dan meningkat untuk laga besar melawan tim papan atas seperti PSG. Tribun tengah & kursi di sisi lapangan: Kursi premium di tingkat bawah dan tengah sepanjang garis tepi lapangan umumnya berharga antara €70 dan €150 melalui penjualan utama klub, bergantung pada tingkat tribun dan lokasi bloknya.

Kursi premium di tingkat bawah dan tengah sepanjang garis tepi lapangan umumnya berharga antara melalui penjualan utama klub, bergantung pada tingkat tribun dan lokasi bloknya. Paket VIP dan layanan jamuan: Pengalaman VIP resmi klub pada hari pertandingan, termasuk kursi berbantalan, akses ke ruang tunggu, dan layanan jamuan dengan hidangan, ditawarkan mulai dari €250 hingga lebih dari €500 per orang.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas / harga terjangkau: Mulai dari sekitar €90 hingga €100 .

Mulai dari sekitar . Tribun bawah standar: Kursi reguler di sisi lapangan dan tribun bawah umumnya berharga rata-rata antara €115 dan €160 .

Kursi reguler di sisi lapangan dan tribun bawah umumnya berharga rata-rata antara . Premium & tempat duduk berkelompok: Sering ditawarkan dengan harga antara €180 dan lebih dari €300, bergantung pada ketersediaan dan permintaan untuk tiap bagian tribun.

Nice vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Nice dan Paris Saint-Germain

Performa Nice tidak konsisten dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 di kandang dari Lyon. Dalam rentang tersebut, Nice juga kalah 1-0 saat bertandang ke Auxerre. Dua kemenangan mereka, atas Strasbourg dan Lille, sama-sama diraih dengan skor 2-1. Catatan itu menunjukkan Nice mampu meraih hasil dalam laga ketat, tetapi rentan kehilangan poin saat menghadapi rival langsung.

PSG datang dengan performa meyakinkan setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Champions. Hasil terakhir mereka di kompetisi domestik adalah kemenangan tandang 1-3 atas Strasbourg, yang terjadi di antara kemenangan di kompetisi Eropa atas Manchester City dan Barcelona. Dalam lima pertandingan itu, PSG mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali. Kemenangan 4-2 atas Barcelona menjadi hasil paling baru sekaligus paling mencolok dalam rangkaian tersebut.

Nice vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika PSG menang 4-0 di Allianz Riviera, stadion yang juga menjadi lokasi pertandingan ini. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, PSG unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Nice meraih satu kemenangan dan satu laga lainnya berakhir imbang. PSG mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Nice membalas dengan lima gol.