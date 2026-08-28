Cara mendapatkan tiket Nice vs Lille: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Nice akan menjamu Lille pada Sabtu, 19 September 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Pertemuan liga sebelumnya pada April 2026 berakhir dengan hasil imbang 0-0 yang berlangsung ketat di Stade Pierre-Mauroy. Secara historis, Nice sedikit unggul atas Lille dalam rekor pertemuan langsung dengan 11 kemenangan dibandingkan tujuh kemenangan milik Lille.

Biarkan GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Nice vs Lille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nice vs Lille di Ligue 1?

Nice vs Lille digelar di Allianz Riviera, Nice. Lihat waktu kick-off yang telah dikonfirmasi untuk laga Ligue 1 ini di bawah.

Ligue 1 - Pekan 5 20 Sep 2026 - 11.15 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Lille di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara OGC Nice dan LOSC Lille, Anda memiliki beberapa opsi:

Portal tiket resmi OGC Nice: Karena OGC Nice menjadi tuan rumah pertandingan ini di Allianz Riviera, tempat paling aman dan paling tepercaya untuk membeli tiket secara langsung adalah melalui situs ticketing resmi OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) atau di loket stadion pada hari pertandingan.

Sektor tandang LOSC Lille: Jika Anda mendukung Lille dan ingin duduk di sektor suporter tamu, tiket tandang biasanya tersedia langsung melalui portal tiket resmi LOSC (billetterie.losc.fr) untuk suporter tandang yang terdaftar.

Pasar sekunder resmi: OGC Nice mengoperasikan marketplace sekunder resmi yang terintegrasi langsung ke dalam platform tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka dengan aman.

Platform tiket pihak ketiga: Marketplace sekunder seperti Ticombo juga mencantumkan tiket, meski harga ditetapkan oleh masing-masing penjual dan dapat dikenai biaya markup dinamis.

Berapa harga tiket Nice vs Lille di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga OGC Nice vs LOSC Lille di Allianz Riviera bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Tiket resmi harga normal: Tiket standar yang dibeli langsung dari loket OGC Nice biasanya berada di kisaran €15 hingga €40 untuk kategori tempat duduk reguler, dengan harga bergantung pada lokasi tribun, misalnya di belakang gawang atau tribun tengah samping.

Marketplace sekunder / penjualan kembali: Di platform pihak ketiga dan layanan pertukaran tiket seperti Ticombo, harga umumnya dimulai dari sekitar €25 hingga €30 untuk kursi standar, sementara kursi dengan pandangan premium atau kursi tribun tengah dapat berharga antara €45 dan €90+ .

Paket VIP & hospitality: Tiket hospitality atau eksekutif resmi umumnya dimulai dari sekitar €250 hingga €300+ per orang.

Nice vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice vs Lille

Nice selalu imbang dalam empat pertandingan terakhir mereka, termasuk hasil 0-0 pada laga pembuka Ligue 1 melawan Lorient pada 22 Agustus. Satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka didapat saat melawan Marseille dalam laga persahabatan pramusim, ketika mereka menang 3-0. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-0 dari Juventus. Nice mencetak tiga gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan solid dalam bertahan sepanjang pramusim.

Lille meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di markas Angers pada 23 Agustus di Ligue 1, yang menjadi satu-satunya laga kompetitif dalam rangkaian itu. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Everton dan 2-2 dengan Hamburger SV di pramusim, mengalahkan OH Leuven 6-3, dan kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Lille mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Nice vs Lille: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, ketika Lille dan Nice bermain imbang 0-0 dalam laga Ligue 1 di Stade Pierre-Mauroy. Sebelumnya, Nice menang 2-0 di kandang melawan Lille pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, Nice membukukan dua kemenangan berbanding satu milik Lille, dengan dua laga berakhir imbang, termasuk hasil 2-2 di Allianz Riviera pada November 2024.