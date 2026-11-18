Nice menjamu Lens pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Allianz Riviera, Nice.

RC Lens unggul dalam pertemuan penting terakhir kedua tim setelah mengalahkan Nice 3-1 di Stade de France pada final Coupe de France Mei 2026. Sebelum kekalahan menyakitkan di ajang piala itu, pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 di Allianz Riviera pada Mei 2026 berakhir imbang 1-1 setelah berlangsung sengit. Sebelumnya pada musim 2025/26, Lens menang 2-0 di kandang.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Nice vs Lens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Nice vs Lens dimulai?

Nice vs Lens digelar di Allianz Riviera, Nice, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Nice vs Lens?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Lens:

1. Kanal resmi klub

Platform tiket resmi OGC Nice: Membeli langsung melalui situs resmi OGC Nice ( ogcnice.com ) merupakan cara paling aman dan tepercaya, terutama jika Anda mencari tiket reguler di tribun pendukung tuan rumah di Allianz Riviera.

Membeli langsung melalui situs resmi OGC Nice ( ) merupakan cara paling aman dan tepercaya, terutama jika Anda mencari tiket reguler di tribun pendukung tuan rumah di Allianz Riviera. Platform tiket resmi RC Lens: Jika Anda mendukung tim tamu atau mencari akses ke sektor pendukung tamu, pilihan terbaik adalah memeriksa situs resmi RC Lens ( rclens.fr ) untuk alokasi tiket pendukung tamu dan paket perjalanan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Nice vs Lens?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Lens:

1. Kanal resmi klub

Belakang gawang / sudut tribun atas (Virage Supérieur & Populaire): €15 hingga €25.

€15 hingga €25. Belakang gawang / sudut tribun bawah (Virage Intermédiaire): €25 hingga €40.

€25 hingga €40. Tribun atas sisi lapangan / tribun samping (Ray Upper & Garibaldi Upper): €35 hingga €60.

€35 hingga €60. Tribun utama sisi lapangan / bagian tengah bawah (Garibaldi Inférieur & Ray Central): €60 hingga €110.

€60 hingga €110. Sektor resmi pendukung tamu (alokasi pendukung RC Lens): €10 hingga €15.

€10 hingga €15. Paket VIP dan layanan premium resmi klub: €120 hingga lebih dari €300.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Kursi di sisi pendek / belakang gawang (penjualan kembali Virage / Populaire): €35 hingga €55.

€35 hingga €55. Kursi sudut dan tingkat tengah (Virage Intermédiaire / sektor sudut): €45 hingga €75.

€45 hingga €75. Kursi sisi lapangan / tribun samping utama (tribun timur dan barat): €75 hingga €145.

€75 hingga €145. Tribun utama bawah / kursi utama dekat garis tengah (Garibaldi / tribun barat bawah): €130 hingga lebih dari €205.

Nice vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Nice vs Lens

Nice meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Lyon. Pada laga teranyar, Nice menang 0-2 di kandang Angers dalam pertandingan Ligue 1. Nice juga mengalahkan Rennes 5-2 dalam rentang tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Nice mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali, serta memenangi tiga laga liga terakhir secara beruntun.

Lens meraih satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 1-2 dari Marseille di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, Lens juga kalah 1-9 dari Como di Liga Champions. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Paris FC dengan skor 2-1 di Ligue 1. Lens mencetak delapan gol dan kebobolan 15 kali dalam lima pertandingan itu.

Nice vs Lens: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Coupe de France pada 22 Mei 2026, ketika Lens menang 3-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Nice menang dua kali dan Lens juga menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, yang berlangsung di kandang Nice pada Mei 2026, berakhir 1-1.