Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoNice
Allianz Riviera
team-logoLe Mans
Book Nice vs Le Mans Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Nice vs Le Mans: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Nice
Le Mans
Ligue 1

Pandangan menarik tentang Le Mans di Ligue 1. Begini cara Anda bisa mengamankan tiket Anda

Pilihan menarik untuk menyaksikan Le Mans pada Sabtu, 5 September 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Kedua klub memasuki laga ini dengan target meraih poin penting untuk membangun momentum sejak awal musim domestik. Secara historis, kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga kompetitif pada Oktober 2019 di Coupe de la Ligue, ketika Le Mans meraih kemenangan kandang 3-2.  

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Le Mans, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Nice menghadapi Le Mans di Allianz Riviera, Nice, dengan kick-off dijadwalkan sesuai daftar pertandingan resmi Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Pekan 3
Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan OGC Nice vs Le Mans FC di Allianz Riviera melalui beberapa opsi resmi dan sekunder:

1. Kantor tiket resmi klub

Beli tiket resmi melalui Kantor Tiket Resmi OGC Nice untuk mendapatkan e-ticket asli secara langsung yang bisa dipindai lewat ponsel di stadion.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Cari opsi sekunder atau penjualan kembali di platform seperti StubHub jika kursi utama terjual habis di situs utama.

Berapa harga tiket Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Rincian harga tiket untuk OGC Nice vs Le Mans FC di Allianz Riviera pada 5 September 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kantor tiket resmi klub

Tiket standar dengan harga nominal yang dibeli langsung melalui Kantor Tiket Resmi OGC Nice umumnya berkisar antara £13 hingga £35 (€15 hingga €40), tergantung sektornya.   

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Di platform marketplace sekunder seperti StubHub, harga biasanya dimulai dari sekitar £23 hingga £30 ($30 hingga $39) untuk kursi kategori masuk dan rata-rata sekitar £70 ($92) untuk pemandangan utama stadion.  

Nice vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice vs Le Mans

Nice memasuki musim baru Ligue 1 setelah memainkan lima laga persahabatan, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Hull City pada 15 Agustus, setelah hasil tanpa gol serupa melawan Cagliari sepekan sebelumnya. Sorotan pramusim mereka datang lewat kemenangan 3-0 atas Marseille pada akhir Juli. Nice mencetak tujuh gol dalam lima laga pemanasan mereka dan kebobolan dua gol, dengan kekalahan terjadi saat menghadapi Juventus.

Le Mans menutup pramusim dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Le Havre pada 15 Agustus. Sebelumnya di pramusim, mereka mengalahkan Angers 3-2 dan Nantes 1-0, serta juga menundukkan Versailles 3-1. Le Mans mencetak total sembilan gol dalam laga-laga persahabatan mereka dan kebobolan lima gol.

NCE

NCE - Performa

JUV
K2-0
CGL
S0-0
HUL
S0-0
FCL
S0-0
PAR
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
0/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
LEM

LEM - Performa

FCN
M1-0
SCO
M2-3
LEH
K0-1
B29
S2-2
REN
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Nice vs Le Mans: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2010, ketika Nice menang 1-0 di markas Le Mans di Ligue 1. Dalam lima catatan pertemuan head-to-head, Nice unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Le Mans, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim belum pernah bertemu lagi dalam laga kompetitif sejak pertemuan pada 2010 tersebut.

Head to Head

NiceSeriLe Mans
3
2
0
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Nice badge
Nice
NCE
1
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FT
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Nice badge
Nice
NCE
2
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FT
6Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Nice vs Le Mans

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Le Mans berada di posisi keenam sementara Nice menempati urutan ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google