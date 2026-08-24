Cara mendapatkan tiket Nice vs Le Mans: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Pilihan menarik untuk menyaksikan Le Mans pada Sabtu, 5 September 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Kedua klub memasuki laga ini dengan target meraih poin penting untuk membangun momentum sejak awal musim domestik. Secara historis, kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga kompetitif pada Oktober 2019 di Coupe de la Ligue, ketika Le Mans meraih kemenangan kandang 3-2.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Le Mans, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Nice menghadapi Le Mans di Allianz Riviera, Nice, dengan kick-off dijadwalkan sesuai daftar pertandingan resmi Ligue 1.

Ligue 1 - Pekan 3 5 Sep 2026 - 14.45 Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan OGC Nice vs Le Mans FC di Allianz Riviera melalui beberapa opsi resmi dan sekunder:

1. Kantor tiket resmi klub

Beli tiket resmi melalui Kantor Tiket Resmi OGC Nice untuk mendapatkan e-ticket asli secara langsung yang bisa dipindai lewat ponsel di stadion.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Cari opsi sekunder atau penjualan kembali di platform seperti StubHub jika kursi utama terjual habis di situs utama.

Berapa harga tiket Nice vs Le Mans di Ligue 1?

Rincian harga tiket untuk OGC Nice vs Le Mans FC di Allianz Riviera pada 5 September 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kantor tiket resmi klub

Tiket standar dengan harga nominal yang dibeli langsung melalui Kantor Tiket Resmi OGC Nice umumnya berkisar antara £13 hingga £35 (€15 hingga €40), tergantung sektornya.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Di platform marketplace sekunder seperti StubHub, harga biasanya dimulai dari sekitar £23 hingga £30 ($30 hingga $39) untuk kursi kategori masuk dan rata-rata sekitar £70 ($92) untuk pemandangan utama stadion.

Nice vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice vs Le Mans

Nice memasuki musim baru Ligue 1 setelah memainkan lima laga persahabatan, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Hull City pada 15 Agustus, setelah hasil tanpa gol serupa melawan Cagliari sepekan sebelumnya. Sorotan pramusim mereka datang lewat kemenangan 3-0 atas Marseille pada akhir Juli. Nice mencetak tujuh gol dalam lima laga pemanasan mereka dan kebobolan dua gol, dengan kekalahan terjadi saat menghadapi Juventus.

Le Mans menutup pramusim dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Le Havre pada 15 Agustus. Sebelumnya di pramusim, mereka mengalahkan Angers 3-2 dan Nantes 1-0, serta juga menundukkan Versailles 3-1. Le Mans mencetak total sembilan gol dalam laga-laga persahabatan mereka dan kebobolan lima gol.

Nice vs Le Mans: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2010, ketika Nice menang 1-0 di markas Le Mans di Ligue 1. Dalam lima catatan pertemuan head-to-head, Nice unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Le Mans, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim belum pernah bertemu lagi dalam laga kompetitif sejak pertemuan pada 2010 tersebut.

Klasemen Nice vs Le Mans

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Le Mans berada di posisi keenam sementara Nice menempati urutan ke-12.