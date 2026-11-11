Newcastle United menjamu Sunderland pada Minggu, 6 Desember 2026 di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada 22 Maret 2026, Sunderland meraih kemenangan dramatis 2-1 di kandang Newcastle, St James' Park. Hasil itu memperpanjang dominasi Sunderland dalam pertemuan kedua tim setelah sebelumnya menang tipis 1-0 atas Newcastle pada musim 2025–26.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Newcastle United vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Newcastle United vs Sunderland di Premier League dimulai?

Newcastle United vs Sunderland akan berlangsung di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 6 Des 2026 - 09.00 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Sunderland di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Leeds United vs Ipswich Town mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama dijual langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United untuk pendukung tuan rumah dan kanal resmi Sunderland AFC untuk pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Sunderland di Premier League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Newcastle United vs Sunderland mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Biasanya berkisar antara £45 hingga £85 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitalitas resmi: Umumnya mulai dari £200 hingga £400+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler: biasanya mulai dari sekitar £150 hingga £280 .

biasanya mulai dari sekitar . Kursi di sisi panjang lapangan/tribune atas: Umumnya berkisar antara £325 dan £545.

Newcastle United vs Sunderland di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Newcastle United vs Sunderland

Newcastle mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang dari Everton di Premier League, menyusul kekalahan 3-1 dari lawan yang sama di Piala Carabao. Satu-satunya hasil positif dalam periode itu adalah kemenangan 0-2 di kandang Crystal Palace. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle hanya mencetak empat gol dan kebobolan tujuh kali. Kekalahan beruntun menunjukkan bahwa tim ini kesulitan tampil konsisten dalam menyerang maupun bertahan.

Sunderland mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 dari Dinamo Zagreb di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 3-1 di kandang Coventry City dalam laga Premier League. Kemenangan 3-2 atas Brentford di Piala Carabao menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut. Sunderland mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu, dengan hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United menjadi satu-satunya laga tanpa kebobolan.

Newcastle United vs Sunderland: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Premier League pada 22 Maret 2026, ketika Sunderland menang 1-2 di St James' Park. Sebelumnya, Sunderland meraih kemenangan kandang 1-0 atas Newcastle pada Desember 2025. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Sunderland memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Newcastle, serta satu hasil imbang. Rangkaian pertemuan itu juga mencakup kemenangan Newcastle 0-3 dalam laga Piala FA pada Januari 2024.