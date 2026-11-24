Newcastle United menjamu Sunderland pada Minggu, 6 Desember 2026, di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada 22 Maret 2026, Sunderland meraih kemenangan dramatis 2-1 di kandang Newcastle, St James' Park. Hasil itu memperpanjang keunggulan Sunderland dalam pertemuan belakangan ini, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 atas Newcastle pada musim 2025–26.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Newcastle United vs Sunderland dimulai?

Pertandingan Newcastle United vs Sunderland dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Premier League - Pekan 14 6 Des 2026 - 09.00 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Newcastle United vs Sunderland?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Leeds United vs Ipswich Town mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama dijual langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United untuk pendukung tuan rumah dan kanal resmi Sunderland AFC untuk suporter tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Newcastle United vs Sunderland?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer Newcastle United vs Sunderland mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara £45 hingga £85 .

Biasanya berkisar antara . Paket layanan premium resmi: Umumnya mulai dari kisaran £200 hingga £400 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis dalam penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi masuk umum: biasanya mulai dari sekitar £150 hingga £280 .

biasanya mulai dari sekitar . Kursi sisi panjang tribun/tribun tingkat atas: Umumnya berkisar antara £325 hingga £545.

Newcastle United vs Sunderland di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Newcastle United vs Sunderland

Newcastle meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Everton di Liga Primer, setelah sebelumnya kalah 3-1 dari lawan yang sama di Piala Carabao. Satu-satunya hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan 0-2 di kandang Crystal Palace. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle hanya mencetak empat gol dan kebobolan tujuh gol. Kekalahan beruntun menunjukkan bahwa mereka kesulitan tampil konsisten dalam menyerang maupun bertahan.

Sunderland meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 0-2 dari Dinamo Zagreb di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 3-1 di kandang Coventry City dalam laga Liga Primer. Kemenangan 3-2 atas Brentford di Piala Carabao menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam rentetan tersebut. Sunderland mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu, dengan hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United menjadi satu-satunya laga tanpa kebobolan.

Newcastle United vs Sunderland: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Primer pada 22 Maret 2026, ketika Sunderland menang 1-2 di St James' Park. Sebelumnya, Sunderland meraih kemenangan kandang 1-0 atas Newcastle pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Sunderland memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Newcastle, serta satu hasil imbang. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan 0-3 Newcastle dalam laga Piala FA pada Januari 2024.