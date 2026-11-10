Newcastle United menjamu Manchester United pada Rabu, 2 Desember 2026 di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Newcastle meraih kemenangan sengit 2-1 atas Manchester United di kandang. Sebelum laga itu, Manchester United menang tipis 1-0 di Old Trafford pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer dimulai?

Laga Newcastle United vs Manchester United dimulai di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 15.15 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer?

Untuk membeli tiket laga Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United atau Manchester United. Tiket biasanya tersedia lebih dulu bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Biasanya berkisar antara £45 hingga £80 .

Biasanya berkisar antara . Tiket dengan potongan harga & tiket junior: Umumnya mulai sekitar £20 hingga £35.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket kategori umum yang dijual kembali: Mulai sekitar £100 hingga £150 untuk tempat duduk di tribun atas.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun atas. Tempat duduk premium & di sisi panjang lapangan: Berkisar dari £200 hingga lebih dari £400+.

Newcastle United vs Manchester United di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Newcastle United vs Manchester United

Newcastle meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol. Dalam laga terbarunya, Newcastle menang 2-0 di kandang Crystal Palace. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka juga mengalahkan Hull City 2-1. Dua kekalahan beruntun dari Leeds United dan Aston Villa menandai penurunan performa, tetapi tim asuhan Jaissle merespons dengan hasil positif.

Manchester United menelan tiga kekalahan dan dua kali imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, tanpa meraih satu pun kemenangan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-0 dari Bournemouth di kandang. Mereka juga kalah 4-1 dari Como di Liga Champions dan 2-0 dari Atletico Madrid, sementara dua laga Liga Primer melawan Leeds United dan Tottenham berakhir imbang. United hanya mencetak dua gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Newcastle United vs Manchester United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Newcastle menang 2-1 di St James' Park. Dalam lima pertemuan terakhir, Newcastle menang dua kali, Manchester United menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Newcastle mencetak sepuluh gol dalam lima laga tersebut, sementara Manchester United mencetak sembilan gol. Catatan itu menunjukkan persaingan yang berimbang dalam pertemuan-pertemuan terkini mereka.