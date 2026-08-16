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Premier League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoLiverpool
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Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Liverpool: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Newcastle United
Liverpool

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk salah satu laga menonjol pada pekan pembuka Premier League

Newcastle vs Liverpool selalu menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di setiap musim Premier League dan untungnya bagi penggemar kedua klub yang terlibat, serta penonton netral, kedua tim dijadwalkan berhadapan di St James' pada Minggu, 23 Agustus, dalam rangkaian laga pekan pembuka. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk memesan kursi mulai hari ini.

Menambah daya tarik laga ini, Newcastle dan Liverpool memiliki manajer baru di kursi kepelatihan, menyusul kepergian mengejutkan Eddie Howe baru-baru ini dan pemecatan Arne Slot pada Mei.

Di sektor pemain, keduanya juga telah kehilangan jasa nama-nama terkenal seperti Mo Salah dan Anthony Gordon, dengan gelombang rekrutan muda didatangkan, termasuk Bazoumana Touré (Newcastle) dan Jérémy Jacquet (Liverpool).

Dengan kedua tim sama-sama berambisi memulai kampanye baru secara positif, laga ini menjanjikan duel lain yang layak dikenang. Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Newcastle United vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Newcastle United vs Liverpool?

Newcastle United vs Liverpool dijadwalkan kick-off pada pukul 16.30 BST pada Minggu, 23 Agustus, di St James' Park, Newcastle.

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Premier League - Pekan 1
St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda antara satu tim dan tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NEW

NEW - Performa

BRC
K4-1
VAL
M1-2
EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
LIV

LIV - Performa

WRE
M1-0
LEE
K2-4
ASM
K2-3
COM
S0-0
COM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Newcastle UnitedSeriLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
8Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Newcastle United vs Liverpool

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle United

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle United

Cedera dan Larangan Bermain

Liverpool

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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