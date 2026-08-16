Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Liverpool: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Newcastle vs Liverpool selalu menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di setiap musim Premier League dan untungnya bagi penggemar kedua klub yang terlibat, serta penonton netral, kedua tim dijadwalkan berhadapan di St James' pada Minggu, 23 Agustus, dalam rangkaian laga pekan pembuka. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk memesan kursi mulai hari ini.

Menambah daya tarik laga ini, Newcastle dan Liverpool memiliki manajer baru di kursi kepelatihan, menyusul kepergian mengejutkan Eddie Howe baru-baru ini dan pemecatan Arne Slot pada Mei.

Di sektor pemain, keduanya juga telah kehilangan jasa nama-nama terkenal seperti Mo Salah dan Anthony Gordon, dengan gelombang rekrutan muda didatangkan, termasuk Bazoumana Touré (Newcastle) dan Jérémy Jacquet (Liverpool).

Dengan kedua tim sama-sama berambisi memulai kampanye baru secara positif, laga ini menjanjikan duel lain yang layak dikenang. Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Newcastle United vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Newcastle United vs Liverpool?

Newcastle United vs Liverpool dijadwalkan kick-off pada pukul 16.30 BST pada Minggu, 23 Agustus, di St James' Park, Newcastle.

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 11.30 St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda antara satu tim dan tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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