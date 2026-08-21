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Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Newcastle United
Hull City

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Newcastle United dan Hull City, termasuk informasi jadwal pertandingan

Belum menyambangi katedral sepakbola bernama St James' Park musim ini? Anda akan segera memiliki kesempatan sempurna, karena Newcastle United menjamu Hull City dalam duel Premier League pada Sabtu, 19 September. Pesan tiket Anda hari ini.

Suporter Newcastle sudah menyaksikan sejumlah laga penuh aksi di St James' Park, padahal musim baru saja dimulai. The Toon mengawali dengan duel epik 2-2 melawan Liverpool di liga, lalu menyingkirkan West Brom 3-2 di Carabao Cup untuk membuat para fans berbaju hitam-putih pulang dengan gembira.

Musim lalu, Newcastle mencatat kemenangan kandang 2-1 dan 4-3 masing-masing atas Burnley dan Leeds yang promosi. Matthias Jaissle, yang mengambil alih kursi manajer pada musim panas, berharap Newcastle United bisa mempertahankan tren kemenangan itu melawan pendatang baru Premier League, Hull City.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Hull City digelar?

Newcastle United vs Hull City berlangsung di St James' Park (Newcastle) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 5
St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Hull City

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, aturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang memakai sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dikenai harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Memerlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, itu merupakan salah satu tiket tersulit untuk didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NEW

NEW - Performa

WBA
M3-2
TOT
M0-2
BOU
S2-2
MIL
M0-1
LEE
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HUL

HUL - Performa

STK
M1-1
COV
M0-1
AVL
S0-0
SUN
K1-0
CHE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

Newcastle UnitedSeriHull City
2
2
1
Club Friendlies
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Club Friendlies
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Carabao Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FT
10Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Newcastle United vs Hull City

4-1-4-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
5-4-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallL. MileyL. MileyM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanH. BarnesH. BarnesS. SteurS. SteurY. WissaY. WissaJ. MurphyJ. MurphyJ. WillockJ. WillockM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleL. HerringtonL. HerringtonJ. EganJ. EganR. SlaterR. SlaterM. CrooksM. Crooksteam-logoS. ThomasM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-1-4-1
Newcastle United

Susunan Pemain Utama

Hull City

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Jaissle
  • S. Jakirovic
Newcastle United

Cedera dan Larangan Bermain

Hull City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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