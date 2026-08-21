Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Belum menyambangi katedral sepakbola bernama St James' Park musim ini? Anda akan segera memiliki kesempatan sempurna, karena Newcastle United menjamu Hull City dalam duel Premier League pada Sabtu, 19 September. Pesan tiket Anda hari ini.

Suporter Newcastle sudah menyaksikan sejumlah laga penuh aksi di St James' Park, padahal musim baru saja dimulai. The Toon mengawali dengan duel epik 2-2 melawan Liverpool di liga, lalu menyingkirkan West Brom 3-2 di Carabao Cup untuk membuat para fans berbaju hitam-putih pulang dengan gembira.

Musim lalu, Newcastle mencatat kemenangan kandang 2-1 dan 4-3 masing-masing atas Burnley dan Leeds yang promosi. Matthias Jaissle, yang mengambil alih kursi manajer pada musim panas, berharap Newcastle United bisa mempertahankan tren kemenangan itu melawan pendatang baru Premier League, Hull City.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Hull City digelar?

Newcastle United vs Hull City berlangsung di St James' Park (Newcastle) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Hull City

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, aturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang memakai sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dikenai harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Memerlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, itu merupakan salah satu tiket tersulit untuk didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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