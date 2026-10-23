Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada Februari 2026, Everton meraih kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan, St. James' Park. Kedua tim juga bertemu dalam laga persahabatan pramusim klub pada Agustus 2026, ketika Everton menang 3-2 berkat gol Thierno Barry, Iliman Ndiaye, dan Tyrique George.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Everton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Newcastle United vs Everton dimulai?

Newcastle United vs Everton berlangsung di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Senin, 2 November 2026.

Premier League - Pekan 9 2 Nov 2026 - 15.00 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Aston Villa vs Fulham?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Primer Aston Villa vs Fulham, pilihan utamanya adalah melalui saluran resmi klub, bergantung pada apakah laga dimainkan di Villa Park atau Craven Cottage:

Keanggotaan resmi klub & penjualan prioritas: Aston Villa dan Fulham lebih dulu menyediakan tiket bagi pemegang tiket musiman, kemudian bagi anggota resmi klub berdasarkan periode prioritas atau riwayat pemesanan sebelumnya. Penjualan untuk umum jarang dilakukan untuk pertandingan Liga Primer yang banyak diminati, kecuali jika masih ada sisa tiket yang dirilis.

Pemesanan melalui telepon dan loket tiket: Tiket biasanya dapat dipesan melalui nomor telepon kantor tiket masing-masing klub atau dibeli langsung di loket stadion selama jam operasional standar pada hari kerja.

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Liga Primer Aston Villa vs Fulham?

Harga tiket pertandingan Liga Primer Aston Villa vs Fulham bervariasi, bergantung pada apakah tiket dibeli melalui saluran resmi klub dengan harga nominal atau melalui pasar penjualan kembali.

1. Saluran resmi klub

Tiket masuk umum standar untuk dewasa: Umumnya berkisar antara £45 hingga £95 per tiket.

Tiket diskon (lansia & dewasa muda): Tiket diskon untuk lansia (di atas 66 tahun) dan dewasa muda (di bawah 21 tahun) biasanya berkisar antara £30 hingga £75 melalui loket resmi klub.

Tiket junior (di bawah 18 tahun / di bawah 14 tahun): Alokasi tiket resmi untuk kelompok usia muda dan junior dijual lebih murah, umumnya berkisar antara £15 dan £38 bergantung pada zona tempat duduk.

Paket hospitality: Paket pengalaman VIP pada hari pertandingan dan akses ke lounge yang ditawarkan langsung oleh klub mulai dari sekitar £200 hingga £350+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Tiket masuk standar biasanya mulai dari sekitar £60 hingga £85 untuk kursi di tingkat atas atau dengan pandangan terbatas saat permintaan berada pada tingkat normal.

Harga rata-rata tiket penjualan kembali: Harga yang tercantum umumnya berkisar di angka £100 hingga £250 per tiket.

Paket VIP & premium yang dijual kembali: Paket hospitality premium atau kursi tingkat bawah yang sangat diminati sering kali berkisar dari £130 hingga lebih dari £500+ per tiket.

Liga Primer Newcastle United vs Everton: Semua yang perlu diketahui

Performa Newcastle United vs Everton

Newcastle menghadapi pertandingan ini setelah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Pada laga terbaru, mereka menang 2-1 atas Hull City di Liga Primer. Dalam periode tersebut, mereka juga menang 0-2 di kandang Tottenham Hotspur. Dalam lima pertandingan itu, Newcastle mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-1 dari Leeds United.

Everton meraih tujuh poin dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Ipswich Town di Liga Primer. Sebelumnya dalam periode tersebut, mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Manchester United. Everton mencetak lima gol dan kebobolan dua kali dalam lima laga itu, dengan tiga pertandingan tanpa kebobolan yang menunjukkan pertahanan mereka tengah stabil.

Newcastle United vs Everton: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung sengit. Newcastle menang 2-3 di St James' Park dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada Februari 2026, meski Everton meraih kemenangan 1-0 di stadion yang sama pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di semua kompetisi, Everton dan Newcastle sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Rangkaian hasil itu tidak banyak memberi petunjuk mengenai siapa yang lebih diunggulkan menjelang pertandingan ini.