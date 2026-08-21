Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Bournemouth: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Laga pembuka musim Newcastle melawan Liverpool di St James' telah digembar-gemborkan sebagai duel yang wajib ditonton, dan pandangan para pundit sebelum pertandingan terbukti tepat. Meski Newcastle membiarkan 3 poin lepas dari genggaman, dengan Liverpool menyamakan kedudukan di akhir laga lewat titik penalti, para suporter disuguhi pertandingan menegangkan dari awal hingga akhir.

Berikutnya bagi Newcastle di kandang mereka di timur laut adalah Bournemouth pada Sabtu, 5 September, dalam Matchday 3.

Dengan tiga pertemuan terakhir kedua tim di St James' menghasilkan 12 gol, Anda bisa disuguhi laga yang mencengangkan jika mengamankan kursi hari ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang pembelian tiket Newcastle United vs Bournemouth, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Bournemouth digelar?

Newcastle United menghadapi Bournemouth di St James' Park, Newcastle, pada Sabtu, 5 September dengan jadwal kick-off pukul 12.30 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 07.30 St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Bournemouth

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, suporter juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Bournemouth?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tier bawah dibanderol premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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