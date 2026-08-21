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Premier League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoAFC Bournemouth
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Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Bournemouth: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Newcastle United
AFC Bournemouth

Semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga kandang Premier League Newcastle berikutnya yang menarik

Laga pembuka musim Newcastle melawan Liverpool di St James' telah digembar-gemborkan sebagai duel yang wajib ditonton, dan pandangan para pundit sebelum pertandingan terbukti tepat. Meski Newcastle membiarkan 3 poin lepas dari genggaman, dengan Liverpool menyamakan kedudukan di akhir laga lewat titik penalti, para suporter disuguhi pertandingan menegangkan dari awal hingga akhir.

Berikutnya bagi Newcastle di kandang mereka di timur laut adalah Bournemouth pada Sabtu, 5 September, dalam Matchday 3.

Dengan tiga pertemuan terakhir kedua tim di St James' menghasilkan 12 gol, Anda bisa disuguhi laga yang mencengangkan jika mengamankan kursi hari ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang pembelian tiket Newcastle United vs Bournemouth, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Bournemouth digelar?

Newcastle United menghadapi Bournemouth di St James' Park, Newcastle, pada Sabtu, 5 September dengan jadwal kick-off pukul 12.30 BST.

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Premier League - Pekan 3
St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Bournemouth

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, suporter juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Bournemouth?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tier bawah dibanderol premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NEW

NEW - Performa

B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
S2-2
WBA
M3-2
TOT
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BOU

BOU - Performa

GEN
M10-1
BET
S2-2
M05
K2-1
MCI
K2-1
EVE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Newcastle UnitedSeriAFC Bournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FT
FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
4Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Newcastle United vs AFC Bournemouth

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formasi
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawA. DedicA. DedicJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyY. WissaY. WissaD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Newcastle United

Susunan Pemain Utama

AFC Bournemouth

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Jaissle
  • M. Rose
Newcastle United

Cedera dan Larangan Bermain

AFC Bournemouth

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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