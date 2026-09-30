Newcastle United menghadapi Aston Villa pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Dalam beberapa musim terakhir, pertemuan kedua tim kerap menghadirkan laga dengan skor tinggi, dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan dalam enam pertemuan terakhir mereka di Premier League. Pertemuan kompetitif terbaru mereka terjadi pada 14 Februari 2026 di putaran keempat Piala FA, ketika Newcastle meraih kemenangan tandang 3-1 di Villa Park.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Newcastle United vs Aston Villa, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Newcastle United vs Aston Villa di Premier League?

Newcastle United vs Aston Villa berlangsung di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 12.30 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Aston Villa di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Newcastle United vs. Aston Villa, Anda dapat mengikuti jalur resmi utama berikut tergantung pada apakah pertandingan dimainkan di St. James' Park (Newcastle):

Pembelian resmi langsung

1. Keanggotaan klub resmi

Pertandingan Premier League dengan permintaan tinggi hampir selalu mengharuskan keanggotaan resmi aktif untuk kedua klub.

Suporter tuan rumah: Daftarlah untuk keanggotaan resmi Newcastle United (untuk pertandingan di St. James' Park). Keanggotaan memberi Anda akses ke jadwal penjualan tiket dan undian. Suporter tandang: Tiket tandang dialokasikan melalui portal tiket klub tamu dan umumnya diperuntukkan bagi anggota level loyalitas tinggi atau pemegang tiket musiman dengan poin pemesanan yang memadai.



2. Undian tiket dan tanggal penjualan umum

Newcastle United (St. James' Park): Tiket kandang biasanya didistribusikan melalui sistem undian anggota beberapa pekan sebelum hari pertandingan. Jika masih ada tiket tersisa setelah fase undian, tiket tersebut akan masuk ke penjualan umum atau portal penjualan kembali untuk anggota.

3. Hospitality resmi pada hari pertandingan

Jika tiket reguler habis terjual atau jika Anda datang dari luar negeri tanpa keanggotaan, paket eksekutif/hospitality resmi tersedia langsung di situs resmi kedua klub. Paket ini tidak memerlukan keanggotaan standar.

4. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Aston Villa di Premier League?

Harga tiket standar hari pertandingan untuk Newcastle United vs. Aston Villa di Premier League bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga nominal atau kursi hospitality/pasar sekunder.

1. Tiket resmi hari pertandingan dengan harga nominal

Newcastle United mengategorikan laga kandang di St. James' Park ke dalam beberapa tingkatan:

Tiket reguler dewasa: £49 - £80 (tergantung kategori tribune, mulai dari Level 7 / Family Area hingga tempat duduk Kategori 1).

Konsesi (lansia 65+ & dewasa muda 18-21): £34 - £62 .

Junior (di bawah 18 tahun): £21 - £33 .

Suporter tandang: Aturan standar Premier League membatasi harga tiket tandang pada £30 untuk dewasa.

2. Opsi hospitality & pasar sekunder

Karena permintaan untuk pertandingan Premier League tinggi, tiket di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub diperdagangkan dengan harga pasar dinamis yang didorong oleh pasokan:

Platform penjualan kembali sekunder: Harga biasanya mulai dari sekitar £75 - £110 untuk tempat duduk umum, dengan harga rata-rata sekitar £280 tergantung permintaan.

Hospitality resmi hari pertandingan: Opsi premium hari pertandingan (seperti Bar 1892, Platinum Club, atau akses lounge eksekutif) berkisar dari £105 - £450+ per orang.

Newcastle United vs Aston Villa di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Newcastle United vs Aston Villa

Newcastle United memenangi tiga laga, imbang dua kali, dan tidak kalah dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tipis 1-0 atas Millwall di Carabao Cup pada 8 September, dengan hasil sebelumnya di Premier League berupa hasil imbang 2-2 di markas AFC Bournemouth pada 5 September. Sebelumnya dalam rangkaian ini, Newcastle mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 di kandang lawan dan bermain imbang 2-2 melawan Liverpool, dengan total mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima hasil terakhir Aston Villa menunjukkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 di Liga Champions atas Club Brugge pada 8 September, yang terjadi setelah hasil imbang tanpa gol di markas Hull City di Premier League. Sebelumnya, Villa kalah 1-0 dari Arsenal, 4-0 di markas Brighton, dan 2-1 dari Borussia Moenchengladbach dalam laga uji coba pramusim. Tim asuhan Emery mencetak enam gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Newcastle United vs Aston Villa: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada 14 Februari 2026, ketika Newcastle United mengalahkan Aston Villa 3-1 di Villa Park. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat antara kedua tim, Newcastle meraih dua kemenangan, sama dengan dua kemenangan milik Villa, dengan satu hasil imbang. Newcastle mencetak delapan gol dalam periode tersebut dan Villa juga mencetak delapan gol, dengan pertemuan Premier League terbaru di St James' Park berakhir 2-0 untuk Villa pada Januari 2026.