Newcastle United menjamu Arsenal pada Sabtu, 21 November 2026, di St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 25 April 2026, Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 di Emirates Stadium. Arsenal secara umum lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dengan memenangi empat dari enam pertandingan terakhir melawan Newcastle United di semua kompetisi.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Newcastle United vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Newcastle United vs Arsenal di Premier League dimulai?

Newcastle United vs Arsenal berlangsung di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Arsenal di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Newcastle United dan Arsenal di St James' Park, ada beberapa pilihan utama yang tersedia, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Anggota/pemegang tiket musiman Newcastle United: Tiket laga kandang dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, melalui telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya dibuka bertahap dengan prioritas berdasarkan tingkat keanggotaan.

Tiket laga kandang dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, melalui telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya dibuka bertahap dengan prioritas berdasarkan tingkat keanggotaan. Jatah tiket tandang Arsenal: Pendukung Arsenal dapat mengajukan permohonan tiket melalui situs resmi Arsenal. Tiket tandang dibagikan kepada anggota berdasarkan perolehan poin tandang yang memenuhi syarat dan tingkat keanggotaan, seperti anggota Silver dan Red. Pemohon yang berhasil akan mendapat tempat duduk di Leazes Stand.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Arsenal di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Newcastle United dan Arsenal bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Harga resmi tiket pertandingan kategori tertinggi, Kategori A, di St James' Park biasanya berkisar antara sekitar £39 hingga £75 bergantung pada lokasi tempat duduk di stadion.

Harga resmi tiket pertandingan kategori tertinggi, Kategori A, di St James' Park biasanya berkisar antara sekitar bergantung pada lokasi tempat duduk di stadion. Tiket diskon untuk anak-anak dan lansia: Tiket dengan potongan harga tersedia bagi anak-anak dan lansia, umumnya seharga antara £21 dan £58 bergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk.

Tiket dengan potongan harga tersedia bagi anak-anak dan lansia, umumnya seharga antara bergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk. Paket hospitality: Paket hospitality resmi klub ditawarkan mulai dari kisaran harga yang lebih tinggi, dengan akses ke lounge premium dan tempat duduk berlapis bantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Mulai sekitar £93 untuk tempat duduk di tribun tingkat atas di belakang gawang.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun tingkat atas di belakang gawang. Harga rata-rata di pasar: Rata-rata sekitar £332 hingga £373 bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu.

Rata-rata sekitar bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu. Penjualan kembali paket VIP/hospitality: Harga paket VIP dan hospitality di pasar sekunder dapat dimulai dari £283 ke atas.

Newcastle United vs Arsenal di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Newcastle United dan Arsenal

Newcastle memenangi dua dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Aston Villa di Premier League. Dalam rentang tersebut, mereka juga menelan kekalahan telak 4-1 dari Coventry City dan Leeds United. Dua kemenangan mereka diraih atas Hull City dengan skor 2-1 di Premier League dan Millwall dengan skor 1-0 di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan itu, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali, mencerminkan performa yang tidak konsisten baik dalam menyerang maupun bertahan.

Arsenal memenangi tiga dan kalah dalam dua dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest di Premier League, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Lille di Champions League. Dalam rentang tersebut, kekalahan mereka datang dari Brighton dengan skor 3-0 di Premier League, sementara kemenangan atas Leeds United dengan skor 2-1 dan Ipswich Town dengan skor 4-2 di Carabao Cup melengkapi catatan mereka. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Newcastle United vs Arsenal: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Premier League pada 25 April 2026, ketika Arsenal menjamu Newcastle United dan menang 1-0. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal meraih tiga kemenangan, sedangkan Newcastle mencatat satu kemenangan, yakni 2-0 di Carabao Cup di St James' Park pada Februari 2025. Pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Arsenal di St James' Park pada September 2025.