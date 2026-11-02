Newcastle United menjamu Arsenal pada Sabtu, 21 November 2026 di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada hari Sabtu.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 25 April 2026, Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 di Emirates Stadium. Arsenal secara umum lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dengan memenangi empat dari enam laga terakhir melawan Newcastle United di semua kompetisi.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Newcastle United vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer Inggris dimulai?

Newcastle United vs Arsenal di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer Inggris?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Inggris mendatang antara Newcastle United dan Arsenal di St James' Park, ada beberapa pilihan utama, tergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Anggota/pemegang tiket musiman Newcastle United: Tiket kandang dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, melalui telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya berlangsung bertahap dengan prioritas berdasarkan tingkat keanggotaan.

Tiket kandang dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, melalui telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya berlangsung bertahap dengan prioritas berdasarkan tingkat keanggotaan. Alokasi tiket tandang Arsenal: Pendukung Arsenal dapat mengajukan permohonan tiket melalui situs resmi Arsenal. Tiket tandang dibagikan kepada anggota berdasarkan poin tandang yang memenuhi syarat dan tingkat keanggotaan, seperti anggota Silver dan Red. Pemohon yang berhasil akan mendapat tempat duduk di Leazes Stand.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer Inggris mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer Inggris?

Harga tiket pertandingan Liga Primer Inggris mendatang antara Newcastle United dan Arsenal bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Harga resmi tiket pertandingan Kategori A, kategori tertinggi di St James' Park, biasanya berkisar dari sekitar £39 hingga £75 tergantung pada lokasi tempat duduk di stadion.

Harga resmi tiket pertandingan Kategori A, kategori tertinggi di St James' Park, biasanya berkisar dari sekitar tergantung pada lokasi tempat duduk di stadion. Tiket diskon untuk anak-anak dan lansia: Tiket dengan harga diskon tersedia bagi anak-anak dan warga lanjut usia, umumnya seharga antara £21 dan £58 tergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk.

Tiket dengan harga diskon tersedia bagi anak-anak dan warga lanjut usia, umumnya seharga antara tergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk. Paket hospitality: Pilihan hospitality resmi klub dimulai pada tingkat harga yang lebih tinggi, dengan akses ke lounge premium dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Mulai sekitar £93 untuk tempat duduk di tribun sisi pendek tingkat atas.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun sisi pendek tingkat atas. Harga rata-rata di pasar: Rata-rata sekitar £332 hingga £373 tergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu.

Rata-rata sekitar tergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu. Penjualan kembali paket VIP/hospitality: Harga paket VIP dan hospitality di pasar sekunder dapat dimulai dari £283 dan terus meningkat.

Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer Inggris: Semua yang perlu diketahui

Performa Newcastle United vs Arsenal

Newcastle memenangi dua dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Aston Villa di Liga Primer Inggris. Dalam rentetan itu, Newcastle juga menelan kekalahan telak 4-1 dari Coventry City dan Leeds United. Dua kemenangannya diraih atas Hull City dengan skor 2-1 di Liga Primer Inggris dan Millwall dengan skor 1-0 di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali, mencerminkan inkonsistensi dalam menyerang maupun bertahan.

Arsenal memenangi tiga dan kalah dalam dua dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Lille di Liga Champions. Kekalahan dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Brighton dengan skor 3-0 di Liga Primer Inggris, sementara kemenangan atas Leeds United dengan skor 2-1 dan Ipswich Town dengan skor 4-2 di Carabao Cup melengkapi rangkaian hasil tersebut. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan itu.

Newcastle United vs Arsenal: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung di Liga Primer Inggris pada 25 April 2026, ketika Arsenal menjamu Newcastle United dan menang 1-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal menang tiga kali, sedangkan Newcastle meraih satu kemenangan, yakni kemenangan 2-0 di Carabao Cup di St James' Park pada Februari 2025. Pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Arsenal di St James' Park pada September 2025.