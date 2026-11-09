Newcastle United menjamu Arsenal pada Sabtu, 21 November 2026 di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada hari Sabtu.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 25 April 2026, Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 di Emirates Stadium. Arsenal secara umum lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dengan memenangi empat dari enam laga terakhir melawan Newcastle United di semua kompetisi.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Newcastle United vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer dimulai?

Newcastle United vs Arsenal di St James' Park, Newcastle upon Tyne, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Newcastle United dan Arsenal di St James' Park, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Saluran resmi klub

Anggota/pemegang tiket musiman Newcastle United: Tiket tuan rumah dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, lewat telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya berlangsung dalam beberapa tahap prioritas berdasarkan kategori keanggotaan.

Tiket tuan rumah dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United secara daring, lewat telepon, atau di loket tiket St James' Park. Penjualannya biasanya berlangsung dalam beberapa tahap prioritas berdasarkan kategori keanggotaan. Alokasi tiket tandang Arsenal: Pendukung Arsenal dapat mengajukan permohonan tiket melalui situs resmi Arsenal. Tiket tandang dibagikan kepada anggota berdasarkan poin tandang yang memenuhi syarat dan kategori keanggotaan, seperti anggota Silver dan Red. Pemohon yang berhasil akan mendapat tempat duduk di Leazes Stand.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Newcastle United dan Arsenal bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Saluran resmi klub

Tiket standar dewasa: Harga resmi tiket pertandingan Kategori A di St James' Park umumnya berkisar dari sekitar £39 hingga £75 bergantung pada lokasi tempat duduk di stadion.

Harga resmi tiket pertandingan Kategori A di St James' Park umumnya berkisar dari sekitar bergantung pada lokasi tempat duduk di stadion. Tiket diskon dan anak-anak: Tiket dengan harga diskon tersedia bagi anak-anak dan warga lanjut usia, umumnya seharga antara £21 dan £58 bergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk.

Tiket dengan harga diskon tersedia bagi anak-anak dan warga lanjut usia, umumnya seharga antara bergantung pada kelompok usia dan blok tempat duduk. Paket hospitalitas: Pilihan hospitalitas resmi klub ditawarkan pada kisaran harga yang lebih tinggi, dengan akses ke ruang tunggu premium dan tempat duduk berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Mulai sekitar £93 untuk tempat duduk di tribun sisi pendek bagian atas.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun sisi pendek bagian atas. Harga rata-rata di pasar: Rata-rata sekitar £332 hingga £373 bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu.

Rata-rata sekitar bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu. Penjualan kembali paket VIP/hospitalitas: Harga paket VIP dan hospitalitas di pasar sekunder dapat dimulai dari £283 atau lebih.

Newcastle United vs Arsenal di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Newcastle United vs Arsenal

Newcastle memenangi dua dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Aston Villa di Liga Primer. Dalam rentang itu, mereka juga menelan kekalahan telak 4-1 dari Coventry City dan Leeds United. Dua kemenangan mereka diraih atas Hull City dengan skor 2-1 di Liga Primer dan Millwall dengan skor 1-0 di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol, mencerminkan inkonsistensi di lini serang maupun pertahanan.

Arsenal memenangi tiga dan kalah dalam dua dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Nottingham Forest dalam laga Liga Primer, setelah menang 3-0 atas Lille di Liga Champions. Kekalahan dalam rentang itu terjadi saat menghadapi Brighton dengan skor 3-0 di Liga Primer, sementara kemenangan 2-1 atas Leeds United dan 4-2 atas Ipswich Town di Carabao Cup melengkapi catatan mereka. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Newcastle United vs Arsenal: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Primer pada 25 April 2026, ketika Arsenal menjamu Newcastle United dan menang 1-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal meraih tiga kemenangan, sementara Newcastle meraih satu kemenangan, yakni menang 2-0 di St James' Park dalam laga Carabao Cup pada Februari 2025. Pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Arsenal di St James' Park pada September 2025.