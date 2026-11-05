Neom SC menjamu Al-Taawoun pada Kamis, 26 November 2026, di King Khalid Sport City Stadium, Tabuk.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga seru di King Khalid Sport City Stadium. Pertandingan itu diwarnai kebangkitan dramatis pada menit-menit akhir, ketika gol penyama kedudukan Mohammed Al Kuwaykibi untuk Al-Taawoun membuat kedua tim berbagi poin.

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Kapan pertandingan Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Neom SC vs Al-Taawoun berlangsung di King Khalid Sport City Stadium, Tabuk, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 King Khalid Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Neom SC vs Al-Taawoun:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi atau loket fisik yang terkait dengan NEOM SC sebagai tuan rumah.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Neom SC dan Al-Taawoun:

1. Kanal resmi klub

Standar / tiket masuk umum: SAR 30 hingga SAR 100.

SAR 30 hingga SAR 100. Kursi premium & tepi lapangan: SAR 250 hingga SAR 600.

SAR 250 hingga SAR 600. Paket VIP & layanan khusus: SAR 1.200 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali kursi tribun atas di sisi belakang gawang: Sekitar SAR 1.800 hingga SAR 2.400+ .

Sekitar . Penjualan kembali kursi tribun bawah di sisi belakang gawang: Sekitar SAR 2.300 hingga SAR 2.800+ .

Sekitar . Penjualan kembali kursi sisi panjang lapangan & tribun premium: SAR 3.000+.

Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Neom SC vs Al-Taawoun

Neom mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Laga terakhirnya berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 atas Abha di Liga Pro Saudi, hasil yang mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun. Sebelumnya, Neom takluk 1-0 dari Al Nassr dan kalah 1-0 dari Al-Ettifaq, meski kemenangan 4-2 atas Al Fateh pada September menunjukkan potensi serangannya saat tampil baik. Tim asuhan Galtier telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak banyak gol, tetapi performa pertahanannya belum konsisten.

Lima pertandingan terakhir Al-Taawoun menunjukkan gambaran yang lebih suram. Mereka meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan, serta kebobolan tujuh gol. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Riyadh, setelah kalah 1-0 dari Al Qadsiah pada pekan sebelumnya. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 2-1 atas Al-Rayyan di Liga Champions AFC 2, tetapi hasil itu tidak banyak menghibur di tengah kesulitan mereka di kompetisi domestik. Tim asuhan Rasovic hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut dan belum menemukan kestabilan pertahanan yang dibutuhkan untuk menghentikan kemerosotan mereka.

Neom SC vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir imbang 2-2 di King Khalid Sport City Stadium pada Maret 2026, hasil yang menunjukkan betapa ketatnya pertandingan ini meski kini terdapat kesenjangan antara kedua tim. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 1-1 ketika Al-Taawoun menjamu Neom pada November 2025. Dalam dua pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang berhasil meraih kemenangan, dengan masing-masing tim mencetak dua dari total empat gol.