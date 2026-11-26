Neom SC menjamu Al-Taawoun pada Kamis, 26 November 2026, di King Khalid Sport City Stadium, Tabuk.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga menarik di King Khalid Sport City Stadium. Pertandingan itu menyajikan kebangkitan dramatis di pengujung laga, dengan gol penyama kedudukan Al-Taawoun yang dicetak Mohammed Al Kuwaykibi membuat kedua tim berbagi poin.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Neom SC vs Al-Taawoun, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi dimulai?

Neom SC vs Al-Taawoun digelar di King Khalid Sport City Stadium, Tabuk, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 12 Des 2026 - 07.40 King Khalid Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Neom SC vs Al-Taawoun:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama didistribusikan melalui platform penjualan tiket resmi atau loket tiket yang terkait dengan NEOM SC sebagai klub tuan rumah.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Neom SC dan Al-Taawoun:

1. Kanal resmi klub

Standar / kategori umum: SAR 30 hingga SAR 100.

SAR 30 hingga SAR 100. Kursi premium dan tepi lapangan: SAR 250 hingga SAR 600.

SAR 250 hingga SAR 600. Paket VIP dan layanan jamuan: SAR 1.200 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali kursi tribun atas di belakang gawang: Sekitar SAR 1.800 hingga SAR 2.400+ .

Sekitar . Penjualan kembali kursi tribun bawah di belakang gawang: Sekitar SAR 2.300 hingga SAR 2.800+ .

Sekitar . Penjualan kembali kursi tribun samping lapangan dan kategori premium: SAR 3.000+.

Neom SC vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Neom SC dan Al-Taawoun

Neom mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Laga terakhirnya berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 atas Abha di Liga Pro Saudi, yang menghentikan rentetan dua kekalahan beruntun. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Al Nassr dan 1-0 dari Al-Ettifaq, meski kemenangan 4-2 atas Al Fateh pada September menunjukkan potensi serangan mereka saat tampil bagus. Tim asuhan Galtier menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak banyak gol, tetapi belum konsisten dalam bertahan.

Lima pertandingan terakhir Al-Taawoun menunjukkan hasil yang lebih buruk. Mereka hanya menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali, serta kebobolan tujuh gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Riyadh, setelah kalah 1-0 dari Al Qadsiah pada pekan sebelumnya. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 2-1 atas Al-Rayyan di Liga Champions AFC Dua, yang tidak banyak menghibur di tengah kesulitan mereka di kompetisi domestik. Tim asuhan Rasovic hanya mencetak lima gol dalam lima laga tersebut dan belum menemukan kestabilan pertahanan yang dibutuhkan untuk menghentikan kemerosotan mereka.

Neom SC vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir imbang 2-2 di King Khalid Sport City Stadium pada Maret 2026. Hasil itu menunjukkan betapa ketatnya pertandingan ini meski kini ada kesenjangan di antara kedua tim. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 saat Al-Taawoun menjamu Neom pada November 2025. Dalam dua pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang berhasil meraih kemenangan, dengan keempat gol terbagi rata.