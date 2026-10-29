Neom SC menjamu Al Kholood pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion King Khalid Sport City, Tabuk.

Dalam pertemuan pertama mereka pada Oktober 2025, Neom SC meraih kemenangan tandang 3-2 yang sengit di markas Al Kholood. Al Kholood segera membalas pada pertemuan berikutnya pada Februari 2026 dengan kemenangan tandang tipis 2-1 di Tabuk.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Neom SC vs Al Kholood, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Neom SC vs Al Kholood di Liga Pro Saudi dimulai?

Neom SC vs Al Kholood berlangsung di Stadion King Khalid Sport City, Tabuk, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 King Khalid Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Neom SC vs Al Kholood di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang antara Neom SC dan Al Kholood:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi atau kanal media sosial Neom SC dan Al Kholood untuk membeli tiket yang dialokasikan langsung oleh klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Neom SC vs Al Kholood di Liga Pro Saudi?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Neom SC dan Al Kholood:

1. Kanal resmi klub

Standar / tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara SAR 20 hingga SAR 40 untuk tempat duduk reguler dan tribun di belakang gawang.

Biasanya berkisar antara untuk tempat duduk reguler dan tribun di belakang gawang. Premium / tribun utama: Biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 100 untuk tempat duduk dengan pandangan lebih baik di sisi lapangan dan bagian bawah tribun tengah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk standar: Umumnya mulai dari sekitar SAR 55 hingga SAR 150 , bergantung pada penawaran dan permintaan.

Umumnya mulai dari sekitar , bergantung pada penawaran dan permintaan. Tempat duduk premium / hospitality: Harganya bisa jauh lebih tinggi, sering kali berkisar antara SAR 220 hingga SAR 1.650+ di platform penjualan kembali tiket.

Neom SC vs Al Kholood di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Neom SC vs Al Kholood

Neom SC mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Al-Ettifaq, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Al Hazem. Periode terbaik Neom terjadi pada awal September, ketika mereka mengalahkan Al Hilal dan Al Khaleej secara beruntun serta tidak kebobolan dalam kemenangan 3-0 atas Al Khaleej.

Al Kholood hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Al-Faisaly, sementara sepekan sebelumnya mereka juga dikalahkan Al Qadsiah 5-0. Dalam lima pertandingan itu, Al Kholood kebobolan 13 gol, sebuah catatan yang menegaskan masalah pertahanan yang harus diatasi Buckingham.

Neom SC vs Al Kholood: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Al Kholood menang 2-1 di markas Neom dalam laga Liga Pro Saudi. Sebelumnya, Neom meraih kemenangan 3-2 saat kedua tim bertemu pada Oktober 2025, dengan Al Kholood bertindak sebagai tuan rumah. Dari dua pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan, dengan Neom mencetak lima gol dan Al Kholood empat gol.