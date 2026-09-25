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Saudi Pro League
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAbha
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Cara mendapatkan tiket Neom SC vs Abha: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Neom SC
Abha
Saudi Pro League

Neom SC menghadapi Abha di Liga Pro Saudi. Berikut cara untuk mendapatkan tiketnya

Neom SC akan menghadapi Abha pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Stadion King Khalid Sport City, Tabuk.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka pada Januari 2025, NEOM SC dan Abha bermain imbang 2-2. Tambahan pemain ternama seperti Alexandre Lacazette untuk NEOM SC dan Michy Batshuayi untuk Abha Club menambah daya tarik bintang pada laga ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Neom SC vs Abha, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Neom SC vs Abha di Saudi Pro League?

Neom SC vs Abha akan kick-off di Stadion King Khalid Sport City, Tabuk, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

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Saudi Pro League - Pekan 11
King Khalid Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Neom SC vs Abha di Saudi Pro League?

Berikut adalah opsi utama yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League Neom SC vs Abha:

1. Platform resmi utama

  • Webook: Platform tiket digital resmi untuk acara-acara besar dan pertandingan di Arab Saudi, termasuk laga kandang Saudi Pro League. Tiket yang dirilis langsung oleh klub atau liga akan dipublikasikan di sini terlebih dahulu.

2. Marketplace tiket sekunder

  • GrintaHub: Jika kursi resmi terjual habis, cek platform tiket sekunder seperti GrintaHub tempat para fans menjual tiket cadangan, pilih kategori Anda, dan selesaikan checkout.

Berapa harga tiket Neom SC vs Abha di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League Neom SC vs Abha bervariasi tergantung kategori kursi dan apakah Anda membeli melalui platform resmi atau platform tiket sekunder seperti GrintaHub:

  • General Admission / Capped Seats: SAR 10 hingga SAR 90 (setidaknya 30% kursi stadion dibatasi maksimal SAR 30 atau kurang berdasarkan regulasi liga).
  • Kategori Gold dan Silver (kursi di sisi lapangan): SAR 250 hingga SAR 600.
  • Paket VIP & Hospitality: SAR 1.500 ke atas.

Neom SC vs Abha di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Neom SC vs Abha

Neom SC meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Saudi Pro League, mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-2 atas Al Fateh, lalu mereka melanjutkannya dengan kemenangan beruntun termasuk menang 2-0 di markas Al Hilal dan kemenangan 3-0 atas Al Khaleej. Dua kekalahan sebelumnya dalam periode itu, melawan Al Riyadh dan Al Qadsiah, menjadi satu-satunya noda.

Abha kesulitan menjaga konsistensi, dengan meraih satu hasil imbang dan satu poin dari lima pertandingan terakhirnya, dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang lainnya. Pertandingan terbaru mereka berakhir tanpa gol melawan Al Diriyah. Mereka kalah dari Al Nassr, Al-Ettifaq, dan Al-Fayha dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kebobolan enam gol dan mencetak tiga gol dalam lima laga tersebut.

NEO

NEO - Performa

ALQ
K0-2
ALR
K1-0
ALK
M3-0
HIL
M0-2
ALF
M4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ABH

ABH - Performa

ALK
S1-1
ALF
K3-2
ALI
K0-1
ALN
K2-1
DIR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Neom SC vs Abha: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir antara Neom SC dan Abha. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika catatan tersebut tersedia.

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