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Serie A
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Stadio Brianteo
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Cara mendapatkan tiket Monza vs Como: Harga tiket Serie A, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Monza
Como
Serie A

Monza menghadapi Como di Serie A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Monza menjamu Como pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadio Brianteo, Monza.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 5 April 2025, Como meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Monza di Stadio Brianteo. Pertemuan mereka sebelumnya di Serie A musim 2024–25 berakhir imbang 1-1 setelah pertandingan sengit di kandang Como.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Monza vs Como, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Monza vs Como di Serie A dimulai?

Monza vs Como berlangsung di Stadio Brianteo, Monza, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

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Serie A - Pekan 14
Stadio Brianteo

Bagaimana cara membeli tiket Monza vs Como di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Monza vs Como di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi klub tuan rumah, AC Monza, lewat portal tiketnya. Ini merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Monza vs Como di Serie A?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Monza vs Como di Serie A:

1. Kanal resmi klub

  • Curva / Tribun belakang gawang: €25–€35
  • Distinti / Tribun sisi panjang lapangan: €45–€65
  • Tribuna / Tribun utama: €80–€150+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket masuk umum / Kursi standar: €60–€95
  • Premium / Kursi dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan: €120–€250+
  • VIP / Paket hospitality: €300+

Monza vs Como di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Monza vs Como

Monza menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima laga terakhir. Satu-satunya kemenangan dalam rentang tersebut diraih atas Cagliari dengan skor telak 4-0 di kandang, tetapi sejak itu mereka kalah dalam tiga pertandingan beruntun. Kekalahan tersebut terjadi melawan Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4), dan yang terbaru Bologna (2-1). Dalam lima pertandingan itu, Monza mencetak sembilan gol dan kebobolan 13 gol.

Como memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Rangkaian itu mencakup kemenangan di Serie A atas Fiorentina, Sassuolo, dan Torino, serta kemenangan 4-1 atas Manchester United di Liga Champions. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Venezia di Serie A. Secara keseluruhan, Como mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

MON

MON - Performa

CGL
M4-0
TOR
K3-2
NAP
K1-4
BOL
K2-1
ATA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
COM

COM - Performa

SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
RCL
M1-9
INT
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Monza vs Como: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada 5 April 2025, ketika Como menang 1-3 di Stadio Brianteo dalam laga Serie A. Pertemuan sebelumnya, yang dimainkan di kandang Como pada November 2024, berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Como menang dua kali, Monza menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

MonzaSeriComo
1
2
2
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Monza badge
Monza
MON
1
FT
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Monza badge
Monza
MON
0
FT
Serie B
Monza badge
Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
FT
Serie C
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
S
M
M
M
M
2
InterInterINT
119112813+1528
M
K
M
M
M
3
RomaRomaROM
118303110+2127
M
M
M
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
117312313+1024
M
M
K
M
M
5
ComoComoCOM
117221810+823
K
M
M
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
S
M
K
M
K
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114341814+415
S
K
M
S
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
M
K
S
S
K
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
K
M
M
M
K
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
S
M
S
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
K
K
K
K
M
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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